Vesely stürzt Djokovic vom Tennis-Thron

Zwei Spiele, zwei Siege: Jiri Vesely behält seine blütenweiße Weste gegen Novak Djokovic und stürzt den Serben nun sogar vom Tennis-Thron.

2016 in Monte Carlo hatte Vesely den Djoker bereits bezwungen - es war der bis dato einzige Vergleich mit dem Serben. Nun folgte in Dubai das zweite Duell dieser zwei und der Weltranglisten-123. wiederholte seinen Coup von damals. In zwei engen Sätzen rang er Djokovic dank eines starken Aufschlags und harter Grundlinienschläge mit 6:4, 7:6 (7:4) nieder und zog ins Halbfinale ein.

Durch die Niederlage verliert Djokovic, der Anfang des Jahres mit seiner Ausweisung aus Australien Schlagzeilen gemacht hatte, seinen Platz als Nummer 1 der Welt, den er zuletzt seit dem 3. Februar 2020 ununterbrochen innehatte. Insgesamt ist Djokovic mit 361 Wochen auf Platz mit großem Abstand Rekordhalter in diesem Punkt, Roger Federer liegt mit 310 Wochen auf Platz zwei, dahinter folgen Pete Sampras (286), Ivan Lendl (270), Jimmy Connors (268) und Rekord-Grand-Slam-Champion Rafael Nadal (209).

Medvedev wird der dritte Russe auf Platz 1

Der 34-Jährige muss Daniil Medvedev, der in Acapulco im Viertelfinale steht, an sich vorbeiziehen lassen. Djokovic hatte bereits zu Wochenbeginn betont, dass er Medvedev den Erfolg gönne. Er sei "der Erste, der ihm gratuliert", sagte Nole, der in Dubai sein erstes Turnier im Jahr 2022 spielte.

Nach Jevgeni Kafelnikov und Marat Safin ist Medvedev der dritte Russe in der Geschichte, der als Weltranglistenerster geführt wird.