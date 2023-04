Verzweigte Wege nach Europa: Viel hängt von Leverkusen ab

Eigentlich ist ja alles ganz einfach - und irgendwie doch so kompliziert. Wie viele Bundesligisten qualifizieren sich mit Abschluss der Saison 2022/23 für Europa?

So viel steht fest: Die besten vier Teams der Bundesliga qualifizieren sich für die Gruppenphase der Champions League, der Fünfte für die der Europa League und der Sechste startet in den Play-offs zur Europa Conference League. Ebenfalls für die Gruppenphase der Europa League gesetzt wird der DFB- Pokalsieger, wenn er sich nicht bereits über die Liga für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren würde.

Ist der DFB-Pokalsieger bereits über die Liga für den Europapokal qualifiziert, geht der Startplatz für die Europa League auf die Liga über. In dem Fall schaffen es der Fünfte und Sechste in die Europa League und Platz sieben reicht für die Play-offs der Europa Conference League.

Komplizierter wird es, sollte Leverkusen - aktuell im Halbfinale gegen die Roma - die Europa League gewinnen. Rangiert Bayer 04 in der Liga unter den ersten Vier, bleibt alles wie oben beschrieben. Verpasst die Werkself in der Liga die CL-Startplätze, dann wird sie der fünfte deutsche Champions- League-Starter. So wie das in dieser Saison mit Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt der Fall war. Die Hessen hatten die Saison 2021/22 auf Rang elf beschlossen.

Je nach Abschneiden von Bayer 04 in der Liga kann dies zu Lasten eines Platzes in der Europa League oder der Europa Conference League gehen. Rutscht Leverkusen in der Liga noch außerhalb der Europapokalplätze, dann würde die Bundesliga sogar einen achten internationalen Startplatz erhalten, so wie es im Vorjahr war.