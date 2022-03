"Verzweiflung" und ein James-Rekord - Mavs gewinnen Krimi

LeBron James hat die Los Angeles Lakers mit einer Rekordshow zum dringend benötigten Erfolg in der NBA geführt.

Mit 56 Punkten beim 124:116-Erfolg über die Golden State Warriors stellte der 37-Jährige am Samstag (Ortszeit) den NBA-Saisonrekord von Trae Young ein und verhalf den Lakers zum ersten Sieg nach zuvor vier Niederlagen in Serie.

James erzielte allein in den letzten neun Minuten des Spiels 16 Zähler, dabei traf er drei Dreier innerhalb von 76 Sekunden. 34 Sekunden vor Schluss bediente James seinen Teamkollegen Carmelo Anthony für den letztlich entscheidenden Dreier. Die Lakers drehten die Partie durch ein 35:22 im Schlussviertel.

"Dafür gibt es wirklich keine Worte. Eine unglaubliche Vorstellung vom besten Spieler, den es je gab", sagte Lakers-Trainer Frank Vogel zur Leistung von James. "Er war phänomenal", meinte Anthony. Es war James' Bestwert im Trikot der Kalifornier und die dritthöchste Punkteausbeute in seiner 19-jährigen NBA-Karriere. Seinen persönlichen Rekord (61) hatte er 2014 für Miami Heat aufgestellt.

Die viel kritisierten Lakers liegen mit 28 Siegen und 35 Niederlagen noch immer bloß auf dem neunten Platz der Western Conference, sendeten auf dem Weg in das Play-in-Turnier (Plätze 7-10) für die Meisterrunde aber mal wieder ein Zeichen. "Verzweiflung" habe das Team am Samstagabend angetrieben, sagte James, "einfach nur Verzweiflung. Wir haben diesen Sieg gebraucht, der bedeutet viel. Es ist gut, dass wir das vor unseren eigenen Fans geschafft haben, sie verdienen das."

Die Warriors, für die Steph Curry auf 30 Zähler kam, machen ihrerseits eine kleine Krise durch, es war die vierte Niederlage in Folge. Sie bleiben als Dritter im Westen aber klar auf Kurs. "Sie sind zuletzt ein bisschen gestolpert, aber wir stolpern schon die ganze Saison", sagte James. Die Lakers hatten elf der vorangegangenen 14 Spiele verloren.

Dallas siegt ohne Doncic

Einen echten Krimi lieferten sich die Dallas Mavericks und Sacramento Kings - 114:113! Ohne Luka Doncic (Zehenverletzung) lagen die Mavs zwischenzeitlich mit 19 Punkten hinten, am Ende jubelten sie nach einem Dreier von Dorian Finney-Smith 3,3 Sekunden vor Schluss. Maxi Kleber verpasste sein zweites Spiel in Folge mit einer Knöchelverletzung.

Wagner-Brüder wieder vereint

Die Brüder Franz und Moritz Wagner mussten mit den Orlando Magic eine 96:124 (45:68)-Niederlage bei den Memphis Grizzlies einstecken. Durch ein schwaches zweites Viertel lagen die Gäste zur Pause mit 23 Zählern Differenz in Rückstand. Moritz Wagner erzielte mit 17 Punkten und elf Rebounds sein erstes Double-Double in dieser Saison und schaffte zweistellige Werte in zwei Statistiken. Der 24-Jährige kehrte nach überstandener Rippenverletzung und neun verpassten Partien in den Kader Orlandos zurück. Franz Wagner kam auf 15 Zähler.

Zuvor hatte Orlando drei Siege aus vier Spielen geholt, mit insgesamt erst 16 Erfolgen ist das Team aber Schlusslicht der Eastern Conference.

Die Spiele im Überblick