"Verwunderung und Unverständnis": Kellermann reagiert auf Zwist zwischen Bayern und DFB

Die Entscheidung des FC Bayern München, seine Spielerinnen nicht pünktlich für die Vorbereitung des DFB-Teams abzustellen, sorgt weiter für Wirbel. Wolfsburgs Sportlicher Leiter Ralf Kellermann sieht gar die "hohen Ambitionen" der DFB-Elf bei der WM in Australien und Neuseeland in Gefahr.

Gerade erst hatte der FC Bayern München den allgemeinen Unmut auf sich gezogen, indem er angekündigt hatte, die Abstellungen seiner Nationalspielerinnen Lina Magull, Klara Bühl, Lea Schüller, Sydney Lohmann und Carolin Simon zum 20. Juni zu verweigern, wenn die erste Trainingsmaßnahme zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Herzogenaurach beginnt. Stattdessen sollen die Münchnerinnen erst drei Tage später anreisen.

"Die von den Verantwortlichen des FC Bayern München getroffene Entscheidung, Nationalspielerinnen ihres Klubs erst am 23. Juni und nicht wie ursprünglich vereinbart bereits am 20. Juni für die WM-Vorbereitung des DFB abzustellen, haben wir mit Verwunderung und Unverständnis zur Kenntnis genommen", äußerte sich nun erstmals auch der Liga-Konkurrent VfL Wolfsburg in Person des Sportlichen Leiters Ralf Kellermann (54).

"Dass uns der späte Termin der WM vor bislang nicht bekannte Herausforderungen stellt, ist unbestritten. Mit Blick auf die Erfolgschancen der deutschen Mannschaft in Australien und Neuseeland war es unser Ziel, eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten, die die Interessen des DFB und der abstellenden Klubs bestmöglich abbildet", führt Kellermann weiter aus. "Diesem Anspruch haben wir uns in den vertrauensvollen Gesprächen mit dem DFB, in denen es neben der Belastungssteuerung auch um finanzielle und versicherungstechnische Fragen ging, verpflichtet gefühlt."

Dass der FC Bayern nun eine im Konsens getroffene und schriftlich festgehaltene Vereinbarung einseitig aufkündigt, kann den hohen Ambitionen der DFB-Elf bei der WM schaden. Ralf Kellermann

"Dass der FC Bayern nun eine im Konsens getroffene und schriftlich festgehaltene Vereinbarung einseitig aufkündigt, kann den hohen Ambitionen der DFB-Elf bei der WM schaden", so Kellermann weiter, für den "jeder Tag der kurzen Vorbereitungsphase wichtig ist, damit aus Spielerinnen, die während der Saison um Titel konkurrieren, eine erfolgreiche Einheit zusammenwächst".

Schon der Sportliche Leiter der Nationalmannschaft, Joti Chatzialexiou (47), hatte das Vorgehen der Bayern, die den Plänen des DFB im März noch schriftlich zugestimmt hatten, als "Wortbruch" und "Respektlosigkeit" betitelt.

Kellermann kritisiert: "Entscheidung nicht im Interesse der Spielerinnen"

"Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Entscheidung nicht im Interesse der betroffenen Spielerinnen, die um Stamm- oder Kaderplätze kämpfen, liegt. Natürlich wissen wir um die Empfehlung der europäischen Klubvereinigung ECA, Spielerinnen erst ab dem 23. Juni abzustellen. Der VfL Wolfsburg bekennt sich allerdings zur im Frühjahr 2023 mit dem DFB erarbeiteten Lösung einer früheren Freigabe", erklärt Kellermann weiter, der damit eine Entscheidung der Klub-Vereinigung ECA anspricht, auf die sich der FC Bayern beruft.

Die vollen drei Wochen Urlaub sollen die Gefahr einer Verletzung reduzieren, argumentieren die Münchner. Das sieht Kellermann anders: "Es wäre wünschenswert gewesen, im Sinne des deutschen Frauenfußballs einen liga-einheitlichen Weg zu beschreiten, schließlich profitieren auch die nationalen Wettbewerbe von einem erfolgreichen Abschneiden beim wichtigsten Turnier des Weltfußballs." Entsprechend schickt der VfL seine Spielerinnen auch pünktlich am 20. Juni nach Herzogenaurach, obwohl die Wolfsburgerinnen durch das Champions-League-Finale (2:3 gegen Barcelona) eine Woche länger im Einsatz waren als die Bayern.

Inzwischen hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (55) mit Janina Minge (SC Freiburg), Carlotta Wamser (Eintracht Frankfurt) und Melissa Kössler (TSG Hoffenheim) drei Spielerinnen für den ersten Lehrgang vom 20. bis 28. Juni nachnominiert, um den Ausfall der Münchnerinnen in der Vorbereitung aufzufangen.