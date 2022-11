Verwirrung vor England-Spiel: Tickets von den Handys verschwunden

Vor dem WM-Gruppenspiel England gegen Iran hat es Chaos rund um den Einlass gegeben. Plötzlich waren einige digitale Tickets verschwunden.

Mehrere englische Zeitungen berichteten am frühen Montagnachmittag von Fans, die vor dem Chalifa-International-Stadion von Al-Rajjan standen - und auf einmal keine Tickets mehr hatten. Ein technisches Problem der FIFA Ticketing App hat dafür gesorgt, dass die digitalen Eintrittskarten von einigen Handys verschwunden waren.

Betroffene Fans kamen daraufhin natürlich nicht ins Stadion, was die FIFA zum Handeln zwang: "Einige Zuschauer haben derzeit ein Problem mit dem Zugriff auf ihre Tickets über die FIFA Ticketing App", verkündete der Weltverband in einem Statement. Anschließend bekam er die Probleme in den Griff, indem er per Mail QR-Codes verschickte, die an den Einlasskontrollen akzeptiert wurden.

Durch diese Verzögerung füllte sich das Stadion bei der Partie zwischen England und Iran erst verspätet.