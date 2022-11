Verwirrung um Zuschauerzahlen: FIFA passt Stadion-Kapazitäten an

Die FIFA hat Klarheit in die Verwirrung um die vermeintlich zu hohen Zuschauerzahlen in den WM-Stadien Katars gebracht. Offenbar steht deutlich mehr Kapazität zur Verfügung als zunächst kommuniziert.

Es roch ein wenig nach geschönten Zahlen an den ersten beiden WM-Tagen. Beim Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador gab die FIFA die offizielle Zuschauerzahl mit 67.372 an. Dabei sollten im Al-Bayt Stadium in Al-Khor offiziell nur 60.000 Menschen Platz finden. Auch bei den drei Spielen am Montag ergab sich dasselbe Problem.

Am späten Abend löste die FIFA die Verwirrung dann auf und kommunizierte neue, offizielle Zahlen zur Stadionkapazität. Diese liegt nun bei allen acht WM-Arenen höher als das ursprünglich veröffentlichte Fassungsvermögen, bei dem es sich offenbar um gerundete Zahlen gehandelt hatte.

Rechnet man die durch die Korrektur neu hinzugekommenen Plätze zusammen, stehen insgesamt über 46.000 Plätze mehr zur Verfügung als zunächst angenommen. Das heißt allerdings auch: Die neu kommunizierten Kapazitäten wurden bislang noch in keiner der vier Partien in Gänze ausgeschöpft, kein Spiel war also restlos ausverkauft.

Die offizielle Kapazität der Stadien in der Übersicht

Al-Bayt Stadium 68.895 statt ursprünglich 60.000

Al-Janoub Stadium 44.325 statt 40.000

Ahmad bin Ali Stadium 45.032 statt 40.000

Khalifa International Stadium 45.857 statt 40.000

Education City Stadium 44.667 statt 40.000

Lusail Stadium 88.966 statt 80.000

Stadium 974 44.089 statt 40.000

Al Thumama Stadium 44.400 statt 40.000