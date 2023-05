Verwirrung um TV-Übertragung des Frauen-CL-Finals - Novum bei DAZN

Das Finale der Women's Champions League wird in Deutschland auch im Free-TV übertragen - oder doch nicht? Bei DAZN gibt es derweil eine Kommentatorinnen-Premiere.

Die Wolfsburgerinnen stehen im Champions-League-Finale am 3. Juni. IMAGO/Sports Press Photo

Am Samstag, 3. Juni, ist zwar die Bundesliga-Saison vorbei, doch der Ball wird dennoch von früh bis spät rollen: Tagsüber steigt der Finaltag der Amateure, am Nachmittag das Endspiel der Frauen-Champions-League sowie das im FA Cup der Männer und am Abend schließlich das DFB-Pokal-Finale der Männer zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig im Berliner Olympiastadion.

Das ZDF überträgt dabei nach eigenen Angaben nicht nur ab 20 Uhr Frankfurt gegen Leipzig, sondern bereits um 16 Uhr das größte Highlight im Europapokal der Frauen: Der VfL Wolfsburg spielt vor großer Kulisse in Eindhoven gegen den FC Barcelona um die Krone in der Women's Champions League. Das Stadion ist - erstmals in einem Endspiel der Frauen-Königsklasse - mit 34.120 Zuschauern bereits ausverkauft.

Das jedenfalls teilte das ZDF am Dienstag mit. Laut DAZN jedoch gibt es darüber noch keine Einigung, sondern lediglich laufende Gespräche. Der Streaminganbieter überträgt alle Spiele der Women's Champions League über seine kostenpflichtige Plattform und parallel kostenfrei auf seinem Youtube-Kanal. Dass das ZDF eine Sublizenz erwirbt, ist offenbar noch nicht sicher.

Rann kommentiert das Finale auf DAZN

Klar ist schon, dass es bei DAZN im Finale zwischen Wolfsburg und Barcelona zu einem Novum kommen wird: Mit Christina Rann wird erstmals eine Frau ein Fußballspiel für das deutsche DAZN-Angebot live kommentieren. Das bestätigte ein Sprecher des Senders der dpa. Rann, die früher als "Sky"-Reporterin arbeitete, soll in Zukunft häufiger Spiele bei DAZN kommentieren. Bislang war sie bei DAZN vor allem als Interviewerin und Field-Reporterin zu sehen. Seit 2020 ist sie zudem Stadionsprecherin bei den Heimspielen des Zweitligisten Hamburger SV.

Unstrittig ist derweil, dass das ZDF eine Woche später das Finale der Männer-Champions-League live im Programm haben wird, deren Teilnehmer in den Halbfinalrückspielen in dieser Woche ermittelt werden.