Vertrauensbeweis: Bayern Amateure setzen weiter auf verletzten Marusic

Die Amateure des FC Bayern München bauen weiter auf Gabriel Marusic, obwohl sich der Innenverteidiger im April schwer am Knie verletzte.

Gabriel Marusic hat seinen Vertrag beim FC Bayern München vorzeitig bis einschließlich Juni 2025. Derzeit laboriert der Innenverteidiger an einer schweren Knieverletzung, die er sich im April im Heimspiel gegen den FC Augsburg II zugezogen hatte. Kreuzband- und Innenmeniskus-Riss lautete die Diagnose.

Der neue Kontrakt kann durchaus als Vertrauensbeweis in das Talent des 20-Jährigen gesehen werden. "Gabas Verletzung war für uns alle ein Schock. Mit dieser Vertragsverlängerung wollen wir ein Zeichen setzen und zum Ausdruck bringen, dass wir auch in schwierigen Situationen zu unseren Spielern stehen", wird Campus-Leiter Jochen Sauer auf der Homepage des Rekordmeisters zitiert. Und Halil Altintop, Sportlicher Leiter des Nachwuchses, ergänzt: "Wir glauben an Gabriel und sein Talent als Verteidiger. Gemeinsam werden wir diese Verletzung überwinden und an seinem Comeback arbeiten."

Marusic absolvierte in der Regionalliga Bayern zehn Partien für die Münchner und arbeitet nach erfolgreicher Operation mittlerweile an seinem Comeback, das freilich noch dauern wird.