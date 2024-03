Vertrauen statt neuer Impuls: Bamberg verlängert mit Gernlein

Der FC Eintracht Bamberg 2010 setzt auf Kontinuität und hat mitten im Abstiegskampf der Regionalliga Bayern den Vertrag mit seinem Trainer Jan Gernlein langfristig verlängert.

Acht Spieltage vor Schluss steht der FC Eintracht Bamberg 2010 auf Platz 16 der Regionalliga Bayern, der in die Relegation führen würde. Wo anderorts Nervosität und damit einhergehend die Frage aufkommen würde, ob nicht ein frischer Impuls auf der Trainerbank gut täte, setzen die Oberfranken ihr vollstes Vertrauen in Jan Gernlein. Der 31-jährige FCE-Coach hat seinen Vertrag verlängert, und zwar gleich bis 2026.

Bambergs Vorstandssprecher Sascha Dorsch betont: "Unter dem Strich passt einfach die Chemie zwischen Jan und dem Verein. Er ist und war unser Wunschkandidat, und wir sind froh, dass Jan für zwei weitere Jahre unterschrieben hat." Dorsch liefert auch Gründe, warum der seit 2022 in Bamberg tätige Gernlein so gut passen würde: "Seit Jan bei uns ist, hat nicht nur unsere erste Mannschaft einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Auch unser komplettes Domreiter-Leistungszentrum profitiert von Jans Expertise. Er ist sich nicht zu schade, auch mal bei einem Training oder Spiel unserer Jugendmannschaften vorbeizuschauen und auf Anfragen Tipps zu geben."

Der Weg der Domreiter soll auch künftig mit Spielern aus der eigenen Jugend und generell aus der Region bestritten werden. "Wie sehr Jan hinter diesem Konzept steht, zeigt sich, dass er sein Engagement völlig unabhängig von der Liga macht. Am liebsten natürlich in der Regionalliga, notfalls aber auch in der Bayernliga", unterstreicht Dorsch.

Ich bin begeistert davon, was in diesem Verein geleistet wird und mit welchem Feingefühl Fans und Gönner des Vereins die aktuelle Saison bewerten und akzeptieren. Bambergs Trainer Jan Gernlein

Gernlein selbst teilt sein künftiges Wirken in zwei Zeitstränge ein: "Mit der Mannschaft arbeite ich geschlossen am kurzfristigen Ziel Klassenerhalt, mit den handelnden Personen aber langfristig daran, unsere Philosophie beibehalten zu können. Ich bin begeistert davon, was in diesem Verein geleistet wird und mit welchem Feingefühl Fans und Gönner des Vereins die aktuelle Saison bewerten und akzeptieren."

Und vielleicht führt eben jener Weg, der nicht nach einem kurzfristigen Impuls verlangt, sondern den handelnden Personen das Vertrauen schenkt, zum Klassenerhalt. Gernlein ist zumindest davon überzeugt: "Dieses große Miteinander, wie wir es zuletzt in Burghausen erleben durften, gepaart mit der Ruhe im Verein, wird am Ende gewinnbringend für uns sein. Davon sind wir überzeugt und dafür sind wir als Trainer und Spieler bereit, über unsere Grenzen zu gehen."