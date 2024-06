Vertragsverlängerung: Roscher will in Chemnitz durchstarten

Max Roscher hat seinen Vertrag beim Chemnitzer FC verlängert. Das 20-jährige Eigengewächs kommt überwiegend als Außenstürmer zum Einsatz und wurde vergangene Saison von Verletzungspech heimgesucht. Daher reichte es nur zu fünf Liga-Spielen. Roscher bekräftigt in einer Meldung: "Ich bin sehr glücklich, ein weiteres Jahr in Chemnitz spielen zu können und bin fest entschlossen, in der kommenden Spielzeit wieder anzugreifen. Die letzten Monate waren nicht leicht, aber jetzt kann ich meinen vollen Fokus auf die Vorbereitung legen."