Vertragsverlängerung: Kobylanski bleibt in Mannheim

Der SV Waldhof Mannheim hat den auslaufenden Vertrag von Martin Kobylanski verlängert. Über die neue Laufzeit des Arbeitspapiers machte der Verein keine Angaben.

"Wir freuen uns sehr, dass wir den Vertrag mit Martin Kobylanski verlängern konnten. Ich denke, jeder hat gesehen, welche Bedeutung Martin für unser Spiel haben kann", wird Anthony Loviso, Technischer Leiter Sport der Mannheimer, zitiert: "Er kann vorangehen und unser Spiel auch in der neuen Saison bereichern."

Drei Tore in 14 Einsätzen für den SVW

Der 30-Jährige, der erst im Winter aus Altglienicke zum SVW gewechselt war, kam in der abgelaufenen Saison auf 14 Einsätze. Zehnmal stand der Spielmacher in der Startelf und erzielte drei Tore. Nun wird Kobylanski, der in der Saison 2013/14 in acht Spielen für Werder Bremen bereits Bundesligaerfahrung sammeln durfte, also auch im kommenden Jahr das Mannheimer Offensivspiel ankurbeln.

Kobylanski selbst ist "natürlich sehr glücklich, auch weiterhin in Mannheim auflaufen zu können". Zurückblicken kann der 30-Jährige auf ein "intensives halbes Jahr, das wir durch absoluten Willen und Leidenschaft retten konnten. Jetzt gilt es, als Mannschaft und Verein die positiven Momente der Saison mitzunehmen und dafür zu sorgen, dass wir wieder eine deutlich erfolgreichere Saison spielen können."

Auf dem Trikot erhält Kobylanski die begehrte Nummer 10.