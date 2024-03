Vertragsverlängerung beim Buxtehuder SV

Die Personalplanungen beim Buxtehuder SV schreiten voran. Jetzt hat auch eine Rückraum-Shooterin ihren Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.

Charlotte Kähr wird auch in der Saison 2024/25 für den Buxtehuder SV auflaufen und geht in ihre vierte Bundesligasaison. Die Schweizer Nationalspielerin warf in dieser Spielzeit in 16 Spielen 69 Tore und steht aktuell auf Platz 18 der Torschützenliste.

"Ich freue mich, ein weiteres Jahr für Buxte spielen zu dürfen. Ich fühle mich wohl hier im Norden und bin davon überzeugt, dass wir nächste Saison eine coole, junge und sehr motivierte Truppe haben werden. Natürlich will ich mich hier als Spielerin noch weiterentwickeln und werde weiterhin mit Vollgas alles dafür geben, dass wir möglichst viele Punkte sammeln können", kommentiert die 22-Jährige ihre Entscheidung.

"Ich bin sehr froh, dass sich mit Charlie eine weitere Leistungsträgerin für einen Verbleib in Buxtehude entschieden hat. Sie hat sich bei uns in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert und ist sowohl in der Abwehr als auch im Angriff zu einem stabilen Faktor im Team geworden. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Charlie ihre Entwicklung in der nächsten Saison weiter voranzutreiben", ist Trainer Dirk Leun glücklich über die Verlängerung.

Von den Bergen an die Elbe

2021 wechselte Kähr aus der Schweiz vom LK Zug in den Norden nach Buxtehude. Dort entwickelte sie sich zu einer treffsicheren Schützin. In bisher insgesamt 66 Bundesligaspielen erzielte sie 272 Tore für den BSV. Für die Schweiz hat die Rechtshänderin bereits 36 Länderspiele absolviert und freut sich auf die Europameisterschaft im Dezember, welche die Schweiz als Gastgeber - gemeinsam mit Österreich und Ungarn - austrägt.