Vertragsverlängerung: Bachthaler unterschreibt bis 2026 in Illertissen

Der FV Illertissen hat den Vertrag mit Trainer Holger Bachthaler bis einschließlich Juni 2026 verlängert. Der 49-Jährige geht damit in seine Spielzeiten sieben und acht bei den bayerischen Schwaben.

Der FV Illertissen und Holger Bachthaler haben sich wenig überraschend auf eine Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit geeinigt. Der 49-jährige Cheftrainer, der seit Oktober 2022 zum zweiten Mal bei den bayerischen Schwaben in Verantwortung steht, hat seinen Vertrag bis einschließlich Juni 2026 verlängert. Bachthaler, der bereits als Spieler weiß-blau trug, geht somit in seine siebte und achte Saison als Trainer der Illertisser ersten Mannschaft. Zuvor trainierte er bereits für zwei Spielzeiten die Reserve des FVI.

"Wir freuen uns sehr, dass wir eine der wichtigsten Personalien weiter an uns binden und damit ein Signal setzen konnten", wird Aufsichtsrat Sergio Pereira in einer Vereinsmeldung zitiert. "Holger ist als Fußballlehrer und ausgewiesener Fachmann aus der Region unserer Überzeugung nach der absolut richtige Trainer, um unser gemeinsames Projekt in den nächsten Jahren erfolgreich fortzuführen und weiterzuentwickeln", ergänzt Pereira.

In der laufenden Saison belegt der FV Illertissen den 4. Rang in der Regionalliga Bayern und hat zudem weiterhin die Möglichkeit erneut in den DFB-Pokal einzuziehen. Am 9. April wartet im Landespokal-Halbfinale der FC Ingolstadt auf die Bachthaler-Truppe. Zunächst warten in der Liga aber am Ostersamstag noch der FC Augsburg II und am 5. April der Nachwuchs des FC Bayern München.