Vertragsklausel: Goller darf gegen Werder nicht spielen

Benjamin Goller, Winterleihgabe des SV Werder Bremen an den Karlsruher SC, darf am Samstag gegen die Hanseaten nicht auflaufen.

Am Samstag tritt der KSC in Bremen an (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Winterleihspieler Benjamin Goller wird nicht auflaufen. Goller, in der Vorsaison bereits im Wildpark und in der Hinrunde von den Hanseaten an Darmstadt verliehen, wurde am letzten Tag des jüngsten Transferfensters von den Badenern ausgeliehen, hat aber in Bremen einen Vertrag bis 2023.

Werder stimmte diesem Leihgeschäft - je mehr Einsätze Goller hat, desto geringer wird die Leihgebühr für den KSC - nur unter der Bedingung zu, dass der 23-Jährige im direkten Duell nicht eingesetzt wird.

Laut dem Portal "Deichstube" hatte es in der Vergangenheit einen ähnlichen Fall gegeben, als Werder-Geschäftsführer Frank Baumann eine identische Regelung bei der damaligen Hertha-Leihe von Davie Selke kritisierte und sagte, dass er so etwas selbst nicht einfordern würde. Diese Einstellung habe sich nicht geändert, so Baumann. Wegen der Kurzfristigkeit des Wechsels sei ausnahmsweise anders entschieden worden.