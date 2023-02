Vertragsklausel bei Niederlechner: Einsatz gegen Augsburg kostet extra

Dreimal stand Florian Niederlechner (32) zuletzt in der Startelf von Hertha BSC. Gegen seinen Ex-Klub FC Augsburg könnte sich das am Samstag ändern - nach kicker-Informationen auch wegen einer Vertragsklausel.

In der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag kamen viele Fragen zur Bedeutung des bevorstehenden Spiels - und zu Florian Niederlechner. Für den im Januar von Augsburg nach Berlin gewechselten Stürmer ist die Partie am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den FCA etwas Besonderes. Eine Einsatzgarantie gab ihm Trainer Sandro Schwarz am Donnerstag dennoch ausdrücklich nicht. "Dass es gegen seinen Ex-Klub geht, heißt nicht zwangsläufig, dass er spielen wird", sagte Schwarz. "Wir müssen schauen, wie wir die Startaufstellung setzen."

Der robuste Niederlechner hat in seinen bisherigen Auftritten für Hertha einen ordentlichen Eindruck hinterlassen. Mit Dodi Lukebakio, der gegen den FCA Niederlechner in der Anfangsformation ablösen könnte, bekäme Hertha mehr Tempo und Tiefe in die vorderste Reihe. Ein Verzicht auf Niederlechner hätte aber in erster Linie keine sportlichen Gründe.

Hertha akzeptierte die Schutzklausel, weil Transfer sonst womöglich geplatzt wäre

Nach kicker-Informationen drängte der FC Augsburg in den Verhandlungen mit Hertha im Januar auf eine Klausel, die Niederlechners Mitwirken am Samstag im direkten Duell mindestens deutlich erschwert. Hertha akzeptierte diese Vertragsklausel, weil der Winter-Transfer sonst womöglich geplatzt wäre. Im Gegenzug gab der FCA seinerzeit bei der Sockelablöse nach, die am Ende im niedrigen sechsstelligen Bereich lag.

Konkret: Rein rechtlich dürfte Hertha den Stürmer am Samstag einsetzen, die verabredete Schutzklausel gilt als juristisch nicht haltbar. Dennoch gilt als branchenüblich, dass sich Vereine an eine solche "moralische" Vereinbarung halten. Sollte Schwarz Niederlechner am Samstag einsetzen, würde das nach kicker-Informationen für den finanziell angeschlagenen Hauptstadtklub teuer. Dem Vernehmen nach würde ein Mitwirken des Stürmers Hertha eine Summe im höheren sechsstelligen Bereich kosten. Für den Liga-Vorletzten geht es um wichtige drei Punkte. Aber wenn die Vorzeichen nicht täuschen, droht dem Hoffnungsträger Niederlechner am Samstag die Zuschauerrolle.