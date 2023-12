Vertragsauflösung: Miesenböck verlässt Amstetten schon wieder

Nur zwei Monate nach seiner ablösefreien Verpflichtung verlässt Fabian Miesenböck Zweitliga-Schlusslicht SKU Amstetten schon wieder. Wie die Niederösterreicher vermelden, wurde der ursprünglich bis Sommer 2024 laufende Vertrag mit dem Flügelspieler aufgelöst.

Fabian Miesenböck beendete sein Gastspiel beim SKU Amstetten nach nur zwei Monaten schon wieder. Wie das Schlusslicht der 2. Liga auf seinen Social-Media-Kanälen bekanntgab, wurde der eigentlich bis Sommer 2024 laufende Vertrag mit dem 30-jährigen Flügelspieler vorzeitig aufgelöst. Der Mittelfeldprofi beendet offiziell seine Profikarriere und will künftig in seiner Heimat Kärnten im Amateurfußball weitermachen. Miesenböck hatte sich erst am 17. Oktober den Niederösterreichern angeschlossen, nachdem er seit seinem Abschied von Austria Klagenfurt im Sommer vereinslos gewesen war. In fünf Partien brachte er es auf einen Assist.

Der 30-Jährige absolvierte insgesamt 31 Spiele in der österreichischen Bundesliga für die Klagenfurter und den SV Mattersburg sowie 89 Partien in der 2. Liga. Von Sommer 2018 bis Sommer 2019 war der gebürtige Kärntner im Ausland beim slowakischen Erstligisten Spartak Trnava engagiert und brachte es dabei auf 36 Pflichtspiele, in denen ihm neun Treffer gelangen. Mit den Slowaken konnte er 2019 auch den Cup-Sieg bejubeln und spielte mit ihnen in der Europa League.