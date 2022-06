Vertragsauflösung: Kapitän Franke hört in Hildesheim auf

Der VfV Hildesheim muss in der kommenden Saison ohne Dominik Franke auskommen. Der Kapitän und der Regionalligist einigten sich am Donnerstag auf die Auflösung des Vertrags.

Hört in Hildesheim auf: Der bisherige Kapitän Dominik Franke. imago images/Hartenfelser

Der 31-jährige Defensivspieler, der in 112 Spiele für Hildesheim 20 Tore erzielte, will in Sachen Fußball künftig aus privaten Gründen kürzertreten und hatte die Verantwortlichen des VfV daher um die Vertragsauflösung gebeten.

Die frei gewordene Kaderstelle wird voraussichtlich der zehn Jahre jüngere Moritz Dittmann von Hannover II besetzen. Zuletzt hatte Hildesheim mit Kevin Kalinowski bereits einen weiteren Spieler von Hannover II als Neuzugang präsentiert.

Franke war 2019 von Eintracht Braunschweig II nach Hildesheim gewechselt.