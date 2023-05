Vertragsauflösung in Zwickau: Enochs ist neuer Trainer in Regensburg

Nach sechs sieglosen Spielen in Folge hat sich der SSV Jahn Regensburg für eine Neubesetzung der Trainerposition entschieden. Joe Enochs, zuletzt beim FSV Zwickau tätig, unterschreibt bis 2024.

Einen Tag nach der Entlassung von Mersad Selimbegovic hat der SSV Jahn Regensburg einen neuen Trainer vorgestellt. Joe Enochs wird die Geschicke beim abstiegsbedrohten Zweitligisten fortan leiten und unterschreibt einen Vertrag bis 2024, wie der Verein am Mittwochnachmittag verkündete.

Der gebürtige US-Amerikaner trainierte zuletzt von 2018 bis zum Februar dieses Jahres Drittligist FSV Zwickau. Zuvor war er nach seiner aktiven Karriere als Trainer, Co-Trainer und Leiter der Nachwuchsabteilung beim VfL Osnabrück tätig. Der 51-Jährige bringt die Erfahrung von 254 Drittliga-Spielen als Coach mit (Punkteschnitt von 1,31). In der 2. Bundesliga stand er allerdings lediglich zweimal an der Seitenlinie (zwei Unentschieden mit Osnabrück).

Zwickau stimmte Vertragsauflösung zu

"Es war unser Ziel, nach der Freistellung von Mersad Selimbegovic als Chef-Trainer am gestrigen Dienstag und mit Blick auf das anstehende Heimspiel gegen den Hamburger SV zeitnah einen Nachfolger zu finden", erklärte der Vorstandsvorsitzende Hans Rothammer in einer Pressemitteilung. "Wir sind deswegen erfreut, dass wir nun mit Joe Enochs einen für die Situation passfähigen und kompetenten Chef-Trainer in Regensburg begrüßen dürfen." Ein Dank gelte dabei dem FSV Zwickau, der einer Auflösung des bis zum 30. Juni laufenden Vertrags Enochs' zustimmte.

Tobias Werner, Geschäftsführer Sport, hält Enochs für "genau den richtigen Mann für die anstehenden herausfordernden Aufgaben", außerdem passe der Coach "mit seiner Auffassung vom Fußball zur Spielidee des SSV Jahn".

Der neue Mann, der zunächst mit dem bisherigen Trainerteam, bestehend aus Jonas Maier, Markus Palionis, Thomas Barth und Marco Langner zusammenarbeiten wird, bedankte sich für das Vertrauen der Oberpfälzer. "In den Gesprächen habe ich relativ schnell gemerkt, dass diese Aufgabe als neuer Chef-Trainer, aber auch der Verein an sich gut zu mir passen. Auf uns warten herausfordernde Wochen, die ich gemeinsam mit Mannschaft, Trainerteam und dem gesamten Verein angehen und bewältigen möchte."

Enochs stieg bereits am Mittwoch mit der "intensiven Vorbereitung" auf das anstehende Heimspiel ein und wird schon am Nachmittag die erste Einheit leiten. Am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist der Hamburger SV zu Gast im Jahnstadion.