Vertragsauflösung: Holzhauser verlässt OH Leuven

ÖFB-Legionär Raphael Holzhauser hat sich mit dem belgischen Erstligisten OH Leuven auf die vorzeitige Auflösung seines Vertrags geeinigt.

Raphael Holzhauer beendet sein Engagement beim belgischen Klub OH Leuven und hat sich mit dem Erstligisten auf die Auflösung seines ursprünglich noch bis Saisonende laufenden Vertrags geeinigt. Das gaben die Belgier auf ihrer "Vereinsseite" offiziell bekannt. Der zweifache ÖFB-Teamspieler war im Sommer nach drei erfolgreichen Jahren bei K. Beerschot VA zu Leuven gewechselt, konnte sich beim aktuellen Tabellenvierzehnten der Jupiler Pro League aber nie durchsetzen und kam auf lediglich 18 Pflichtspiele, in denen ihm nur ein Treffer gelang. In der laufenden Saison stand er in lediglich drei Spielen auf dem Platz.

Das Frühjahr 2023 verbrachte der gebürtige Niederösterreicher auf Leihbasis beim deutschen Drittligisten 1860 München, wo er ebenfalls keinen bleibenden Eindruck hinterlassen konnte. Zuvor hatte Holzhauser in drei Jahren bei Beerschot für viel Furore gesorgt, als er den Klub aus dem Antwerpener Stadtteil Wilrijk mit sieben Treffern und acht Assists in seiner Debütsaison in die erste Liga schoss und sich dort in der Saison 2020/21 mit je 16 Toren sowie Vorlagen zum Topscorer der Liga krönte. Bei der anschließenden Wahl zu Belgiens Fußballer des Jahres landete der 30-Jährige auf Platz zwei.

In seinem dritten Jahr bei Beerschot konnte Holzhauser mit drei Toren und sieben Assists nicht mehr an seine Glanzzeiten anschließen und entschloss sich im Sommer 2022 zum Wechsel nach Leuven. Dort kam er nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus und brachte es in seinem ersten Halbjahr auf lediglich 15 Pflichtspiele und einen Treffer. Nun schließt der ÖFB-Legionär das Kapitel Leuven endgültig.