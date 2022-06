Vertragsauflösung: Gaudino verlässt Sandhausen endgültig

Gianluca Gaudino wird nicht mehr für den SV Sandhausen auflaufen, Spieler und Verein haben sich auf eine Auflösung des Vertrages geeinigt.

Vergangenen Sommer kam Gaudino von den Young Boys Bern zum SV Sandhausen, zuvor war der Mittelfeldspieler unter anderem beim FC Bayern aktiv gewesen, wo er in der Saison 2014/15 acht Bundesliga-Spiele absolvierte sowie einen Einsatz in der Champions League hatte. Es folgten Stationen in St. Gallen (Schweiz) und Verona (Italien).

Auch am Hardtwald wurde Gaudino letztlich aber nicht glücklich, wegen Verletzungen und einer Corona-Infektion kam er nur auf sieben Pflichtspieleinsätze.

Im Winter ließ sich Gaudino nach Österreich zum SCR Altach ausleihen, weder dort noch in Sandhausen geht es für den 25-Jährigen aber weiter. Wie der Zweitligist am Mittwoch mitteilte, haben sich Verein und Spieler "einvernehmlich auf eine Vertragsauflösung verständigt".