Vertragsauflösung: Bettahar und Eisbären gehen getrennte Wege

Rayan Bettahar verlässt die Eisbären Berlin. Der U-20-Nationalspieler wechselt zum Tabellenführer der DEL 2.

U-20-Nationalspieler Rayan Bettahar und der DEL-Tabellenzweite Eisbären Berlin haben sich auf eine Auflösung des bestehenden Vertrages geeinigt. Im November 2022 war der Verteidiger von den Swift Current Broncos aus der kanadischen Western Hockey League in die Hauptstadt gekommen. Er bestritt danach insgesamt 24 Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse. Zudem stand er für Berlins Kooperationspartner Lausitzer Füchse in der DEL 2 auf dem Eis.

Ab sofort wird Bettahar ebenfalls in der zweiten Liga auflaufen, künftig aber für Tabellenführer Kassel Huskies. Deren Geschäftsführer Joe Gibbs ist davon überzeugt, dass der Neuzugang den Schlittenhunden beim Erreichen der Saisonziele weiterhelfen wird: "Trotz seines jungen Alters bringt er bereits jede Menge Erfahrung mit nach Kassel, die er in den deutschen Profiligen, aber auch in seiner Zeit in Übersee und als Teil der deutschen Juniorennationalmannschaften sammeln konnte. Er wird uns sicher eine große Hilfe sein beim Kampf um die Meisterschaft."