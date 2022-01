"Vertragliche Unklarheiten": Matarazzo beruft Kempf nicht in den Kader

Marc Oliver Kempf spielt beim VfB Stuttgart offenbar keine Rolle mehr. Gegen Leipzig (0:2) schaffte er es nicht einmal in den Kader. Ein Wechsel wird immer wahrscheinlicher.

Am Samstag erklärte Trainer Pellegrino Matarazzo Kempfs Fehlen mit "sportlichen Gründen", aber es gebe auch eine "gewisse Unklarheit, was seine vertragliche Situation angeht", sagte der Coach nach der Niederlage gegen den Angstgegner. "Marc Oliver Kempf war heute nicht im Kader, weil Atakan Karazor reingerückt und ein polyvalenterer Spieler ist. Auch Pascal Stenzel kann mehrere Positionen abdecken", so Matarazzo weiter.

Kempfs Vertrag läuft im Sommer aus, im Dezember sprach noch viel für einen Wechsel zu Hertha BSC. Vor dreieinhalb Jahren war Kempf, ehemaliger U-Nationalspieler, ebenfalls nach Vertragsende vom SC Freiburg zum VfB gewechselt. In der aktuellen Saison kam Kempf auf zwölf Einsätze, dabei erzielte er für einen Innenverteidiger beachtenswerte drei Tore.

Es scheint durchaus möglich, dass die Stuttgarter den Defensivmann noch in diesem Winter abgeben. "Er ist noch bei uns", sagte Matarazzo. "Wenn er weggehen sollte, werde ich entsprechend kommunizieren, warum und weshalb. Das ist aktuell nicht der Fall. Er ist bei uns im Team und volles Mitglied des Kaders."