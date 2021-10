Vertragliche Spannungen: Patriots entlassen Gilmore

Noch vor gut eineinhalb Jahren wurde Stephon Gilmore zum besten Defensivspieler der NFL gewählt. Nun haben die New England Patriots den Star-Cornerback entlassen.

Er gehe mit "gemischten Gefühlen", schrieb Gilmore in einem via Social Media verbreiteten Statement am Mittwoch und bestätigte damit seine Entlassung, von der zuvor mehrere Medien berichtet hatten.

Gilmore hatte Berichten zufolge einen neuen Vertrag mit den Patriots aushandeln wollen. Das Team um Head Coach Bill Belichick wäre demnach auch dazu bereit gewesen, wollte aber Gilmores Gesundheitsstatus abwarten. Der 31-Jährige hatte wegen einer schweren Oberschenkelverletzung seit vergangenen Dezember nicht auf dem Feld gestanden. Die vertragliche Situation hatte laut NFL-Insider Ian Rapoport zu "Spannungen" und "Frustration" im Verhältnis zwischen Franchise und Spieler geführt, die nun in Gilmores Entlassung gipfelten.

Auch Jaylon Smith kommt auf den Markt

Stattdessen kommt der Defensivspieler nun auf den freien Markt und kann von jedem Team unter Vertrag genommen werden - während der Saison eine durchaus ungewöhnliche Situation für einen Spieler von Gilmores Kaliber. Der Cornerback, 2017 von den Buffalo Bills nach New England gekommen, hatte mit einer Interception im Super Bowl 2019 gegen die L.A. Rams großen Anteil am Triumph der Patriots, nach der darauffolgenden Saison wurde er gar zum "Defensive Player Of The Year" gewählt.

Gilmore ist allerdings nicht der einzige namhafte Spieler, den die NFL-Teams ab dem späten Mittwochabend (MEZ) verpflichten können. Zuvor war bereits publik geworden, dass die Dallas Cowboys ihren ehemaligen Pro-Bowl-Linebacker Jaylon Smith entlassen.