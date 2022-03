Vertrag verlängert und angepasst: BVB setzt weiter auf Sammer

Matthias Sammer steht Borussia Dortmund weitere Jahre als externer Berater zur Seite. Sein Vertrag wurde bis 2025 verlängert - und angepasst.

Berät den BVB auch in den kommenden Jahren: Matthias Sammer. IMAGO/ULMER Pressebildagentur

"Ich bin immer wieder sehr froh darüber, in vielen Themenfeldern, die übrigens längst nicht nur den Profibereich umfassen, auf die Expertise von Matthias Sammer zurückgreifen zu können", wird BVB-Boss Hans-Joachim Watzke am Montag in einer Pressemitteilung zitiert.

Sammer, der einst als Spieler und Trainer große Erfolge mit der Borussia feierte und seit 2018 die Rolle als Berater einnimmt, hat mit dem BVB noch "eine Menge" vor: "Michael Zorc wird den Klub im Sommer nach vielen Jahren verlassen, und ich möchte als externer Berater meinen Teil dazu beitragen, um die Geschäftsführung und Michaels Nachfolger Sebastian Kehl nach Kräften zu unterstützen."

Sein neuer Vertrag trägt nach Klubangaben "auf Wunsch beider Seiten der Corona-Pandemie und ihrer immensen wirtschaftlichen Auswirkungen auf den Profifußball Rechnung", wurde also finanziell angepasst.