Vertrag verlängert: Torfrau geht ins dritte Jahr bei Mainz 05

Wie der 1. FSV Mainz 05 mitteilte, wird der Verein auch ein drittes Jahr mit Torhüterin Lena Schmid antreten. Somit wird sie auch in der kommenden Saison im Torhüterinnen-Gespann das Tor freihalten.

"Die weitere Zusammenarbeit mit Lena stand für uns außer Frage, " so die sportliche Leiterin Eva Federhenn. "Sie hat sich sehr positiv weiterentwickelt und ist in Mainz angekommen. Aktuell spielt sie eine gute Saison im Duo mit Natascha Krückemeier. Ich freue mich sehr über ihre Verlängerung. "

"Mit 22 Jahren ist Lena für eine Torfrau eigentlich noch relativ jung, hat sich aber bereits jetzt vollständig in der Liga etabliert, vor allem auch beim Tempospiel hat sie im letzten Jahr Fortschritte gemacht", so die Sicht von Trainerin Ilka Fickinger. "Über die Verteilung der Spielanteile sammelt Lena immer mehr Erfahrung, was gerade für die Torfrauen ja ein sehr wichtiger Baustein für die sportliche Entwicklung ist. Ich freue mich, mit ihr auch in der nächsten Saison auf Punktejagd zu gehen."

Ilka Fickinger betont in diesem Zusammenhang auch die Rolle von Torwarttrainer Martin Malik: "Martin gibt alle seine Erfahrungen sehr gut an die Torfrauen weiter. Es macht sehr viel Spaß, hier mit ihm zusammenzuarbeiten, vor allem schätze ich seine ausgeglichene Art und absolute Loyalität. Er wird auch in der kommenden Saison ein wichtiger Ansprechpartner für die Torfrauen und damit auch für Lena sein."

Der Blick auf die Restsaison von Schmid ist gewohnt sachlich direkt: "Wir müssen einfach weiter auf uns selbst schauen und an uns als Team glauben. Wir haben schon mehrmals in dieser Saison gezeigt, was wir schaffen können und müssen einfach versuchen, es von Spiel zu Spiel abzurufen. In der Liga ist wie in den letzten Jahren auch alles wieder sehr eng beieinander. Umso wichtiger ist es, dass wir von Spiel zu Spiel weiterhin unsere Punkte sammeln, um uns im oberen Mittelfeld festsetzen zu können und einen möglichst großen Abstand zu den hinteren Plätzen bekommen. Wir müssen einfach weiterhin an uns arbeiten und als Team zusammenrücken. Dann ist noch einiges möglich bis Saisonende. "

Auf die Frage nach ihren Wünschen für die kommende Saison, antwortet Lena ebenso fokussiert:„Die nächste Saison liegt natürlich noch etwas in der Ferne, aber wie jeder möchte ich natürlich mich erstmal selbst weiterentwickeln und vielleicht zu einer Führungsspielerin werden. Da die weitere Torhüter-Position derzeit noch offen ist, bin ich natürlich sehr gespannt, wie es nächste Saison wird. Für das Team wünsche ich mir einfach, dass wir weitere Schritte nach vorne machen können und unser Können auf die Platte bringen. Ich denke, wir haben alles, was es benötigt, um uns langfristig in der 2. Bundesliga zu etablieren und ich freue mich jetzt schon auf die kommende Saison. “