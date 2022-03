Vertrag verlängert: Rams beschenken Stafford

ITK #8: Rodgers, Wilson, Wentz: Die irren Deals in der NFL

Verrückt, verrückter, NFL! Die letzten Tage in der Liga waren wild. Unter anderem haben die Quarterbacks Russell Wilson und Carson Wentz in Blockbuster-Trades die Teams gewechselt. Wir helfen euch in dieser Folge, den Überblick über die Geschehnisse der letzten Tage zu behalten. Kucze, Detti und Shuan von der Footballerei sowie Grille vom kicker sprechen über die Transfers von Russell Wilson zu den Denver Broncos und Carson Wentz zu den Washington Commanders. Zusätzlich ist natürlich auch die Vertragsverlängerung von Aaron Rodgers bei den Green Bay Packers ein Thema, die ihm zum bestbezahlten Spieler in der Geschichte der NFL macht. Aber auch die tragische Geschichte von Calvin Ridley, der wegen eines Vergehens gegen die Wett-Regeln der NFL für ein Jahr gesperrt wurde, wird angesprochen. Genauso wie die Verteilung der Franchise Tags einzelner Teams und der prominent besetzte Markt der Free Agents. Schnallt euch an: In dieser Episode geht es um Millionen. Hunderte Millionen! Die nächste Folge von "Icing the kicker" gibt es am 24. März. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire