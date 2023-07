Vertrag verlängert: Dauerbrenner Pekarik bleibt Herthaner

Am 30. Juni lief der Vertrag von Peter Pekarik aus. Jetzt hat Hertha BSC den Außenverteidiger für ein weiteres Jahr gebunden.

Bereits im Mai war in Berlin eine Vertragsverlängerung von Pekarik im Gespräch, jetzt ist sie offiziell: Der 36-Jährige, der seit 2012 seine Fußballschuhe für Hertha schnürt, bleibt der Alten Dame noch eine weitere Saison als Spieler erhalten. Wie die Berliner am Mittwochabend bekanntgaben, verlängert der Außenverteidiger bis 2024.

"Peka ist Herthaner durch und durch und kennt diesen Verein aus dem Effeff. Auch wenn er nicht mehr in vorderster Reihe steht, wird er sein Wissen und seine Erfahrungen weitergeben", begründet Sportdirektor Benjamin Weber die Entscheidung. Und auch nach der Karriere als Spieler wollen die Verantwortlichen an Pekarik festhalten: Dann werde man ihm anbieten, "erste Schritte als Trainer in unserer Akademie zu gehen".

Dardai lobt Musterprofi und Vorbild

Für Cheftrainer Pal Dardai ist der Berliner Dauerbrenner "ein Musterprofi, ein Vorbild und eine wichtige Ansprechperson für unsere jungen Spieler". Daher soll er der Gruppe "nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine helfen".

Pekarik wechselte 2012 aus Wolfsburg in die Hauptstadt. In seiner Zeit bei Hertha kommt er bisher auf 226 Pflichtspiele, wobei ihm sechs Treffer gelangen. Nach einigen Spielzeiten als unangefochtener Stammspieler kam der 36-Jährige zuletzt nicht mehr allzu viel zum Einsatz. Nur fünfmal stand er in der vergangenen Saison auf dem Feld, zweimal davon in der Startelf.

Dass er dennoch alles für die Alte Dame geben werde, macht Pekarik klar: "Es macht mich stolz, weiterhin Teil dieses besonderen Vereins zu bleiben. Jeder weiß, was mir die Fahne auf der Brust bedeutet: Mein Herz schlägt für Hertha."