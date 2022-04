Vertrag nicht verlängert: Frank Rosenthal verlässt Einheit Wernigerode - Maximilian Dentz übernimmt

Der FC Einheit Wernigerode vollzieht nach Saisonende einen Wechsel auf der Trainerbank. Für Frank Rosenthal, dessen Vertrag nicht verlängert wird, übernimmt Maximilian Dentz.

Im Sommer enden beim FC Einheit Wernigerode mit dem Abgang von Frank Rosenthal zwei sportlich äußerst erfolgreiche Jahre. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wird der auslaufende Vertrag des Trainers nicht verlängert. Mit Rosenthal wird auch dessen Co-Trainer Tino Leßmann den Verein verlassen. Rosenthal führte Wernigerode in der vergangenen Saison aus der Verbandsliga in die Oberliga. Erst vor wenigen Wochen besiegte der aktuelle Oberliga-Neunte Drittligist Hallescher FC im Landespokal-Halbfinale, wodurch sich Wernigerode zu 99,9 Prozent - Endspiel-Gegner 1. FC Magdeburg darf als designierter Drittliga-Meister automatisch im DFB-Pokal antreten - für den DFB-Pokal qualifiziert hat.

Einen Nachfolger präsentierte der Verein zeitgleich. Maximilian Dentz, derzeit noch bei Ligakonkurrent TSG Neustrelitz in der Verantwortung, wird im Sommer die Rosenthal-Nachfolge antreten. "Ich bin glücklich darüber, ab Sommer einen Traditionsverein in meiner Heimat trainieren zu dürfen. Die positiven Gespräche sowie das Entwicklungspotenzial der Mannschaft waren ausschlaggebend für meine Entscheidung", so der 33-Jährige, der hinzufügt: "Ich freue mich auf die tolle Atmosphäre am Mannsberg, auf die Zusammenarbeit mit der Mannschaft und den Menschen im Umfeld des Vereines."