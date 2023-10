Vertrag läuft aus: Heinevetter lässt Zukunft offen

Die Marke von 600 Bundesliga-Spielen hat Silvio Heinevetter geknackt. Wie es im Sommer weitergeht, weiß der langjährige Handball-Nationalkeeper vom TVB Stuttgart aber noch nicht.

Der langjährige Nationaltorhüter Silvio Heinevetter hat seine Zukunft beim Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart offen gelassen. "Nein, es gab noch keine Gespräche", sagte der 38-Jährige der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" am Dienstag. "Wir sind ein Mannschaftssport, und mein Ego stelle ich da hinten an. Was meine Pläne betrifft, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht." Heinevetters Vertrag bei den Schwaben läuft zum Saisonende aus.

Am vergangenen Sonntag hatte der TVB einen überraschenden 34:31-Sieg gegen Titelanwärter SG Flensburg-Handewitt gefeiert. Heinevetter bestritt dabei sein insgesamt 600. Bundesliga-Spiel und zeigte eine starke Leistung.

Häfner für Führungsrolle gemacht

Lob gab es vom Routinier aber auch für Rückkehrer und Rückraum-Ass Kai Häfner. "Kai kann bei einem neuen Verein nicht von heute auf morgen absolute Spitzenleistungen abrufen und schon gar nicht die Spiele allein entscheiden", sagte Heinevetter angesichts des holprigen Saisonstarts der Stuttgarter. "Doch er ist mit seiner Qualität und Menschlichkeit wie dafür gemacht, diese Führungsrolle zu übernehmen." Gegen Flensburg sei der 133-malige Nationalspieler "vorbildlich vorangegangen."

Mit elf Toren war Häfner bester Werfer der Partie. "Wir haben in den letzten Wochen - völlig zu Recht - ordentlich auf die Mütze bekommen. Sowohl jeder einzelne als auch wir als Mannschaft. Da tun der Sieg und die zwei Punkte natürlich unglaublich gut", sagte der 34-Jährige im Anschluss. Das wolle man genießen, aber: "Wir wissen auch, das darf jetzt keine Ausnahme bleiben. Und da wollen wir dann gleich beim nächsten Spiel anknüpfen."

Am Donnerstag (19.00 Uhr) tritt der TVB zum Auswärtsspiel beim HSV Hamburg an.