Vertrag "in beidseitigem Einvernehmen" aufgelöst: Uremovic verlässt Hertha BSC

Kurz vor der Schließung des Transferfensters verlässt ein weiterer Spieler Hertha BSC. Der Verein hat den Vertrag mit Filip Uremovic (26) aufgelöst. Der Innenverteidiger wird seine Karriere voraussichtlich in der Heimat fortsetzen und sich Hajduk Split anschließen.

Um den "nächsten Schritt" in seiner Karriere zu machen, hatte sich Filip Uremovic erst im vergangenen Sommer für den Wechsel zu Hertha BSC entschieden. Etwa 14 Monate später schlägt der 26-Jährige seine Zelte nun aber schon wieder woanders auf - es geht voraussichtlich in die Heimat zum amtierenden kroatischen Pokalsieger Hajduk Split.

Das Arbeitspapier in der deutschen Hauptstadt wäre ursprünglich noch bis Juni 2026 gültig gewesen, nun wurde der Vertrag aber "in beidseitigem Einvernehmen" aufgelöst, wie es in einer Pressemittelung des Vereins heißt.

"Filip kam mit dem Wunsch auf uns zu und in unseren Gesprächen sind wir schließlich übereingekommen, dass ein Ende der Zusammenarbeit die beste Lösung für alle Seiten ist", erklärte Sportdirektor Benjamin Weber die Entscheidung. "Wir bedanken uns für seinen stets aufopferungsvollen Einsatz und wünschen ihm alles Gute."

Dritte Profistation in Kroatien

Während der Herthaner Abstiegssaison kam der 1,84 Meter große Defensivmann, der ablösefrei von Rubin Kasan zum damaligen Bundesligisten gewechselt war, in insgesamt 22 Ligaspielen zum Einsatz, nur eines davon absolvierte er als Einwechselspieler. In der laufenden Spielzeit blieb Uremovic unter Trainer Pal Dardai dann jedoch hauptsächlich die Zuschauerrolle - bis auf eine Einwechslung inklusive Jokertor in der ersten Pokalrunde bei Carl Zeiss Jena (5:0) verzichtete der Hertha-Coach auf den Defensivakteur.

Ich drücke dem Verein künftig die Daumen und hoffe, dass er schnell wieder in die Bundesliga zurückkehrt. Filip Uremovic

"Ich habe in Berlin wichtige Erfahrungen gesammelt und mich trotz der nicht immer einfachen sportlichen Lage weiterentwickelt", wird Uremovic in der Mittelung zitiert. "Ich drücke dem Verein künftig die Daumen und hoffe, dass er schnell wieder in die Bundesliga zurückkehrt."

Für den sechsmaligen Nationalspieler wird Hajduk Split bereits die dritte Station im kroatischen Profifußball, nachdem er zwischen 2016 und 2018 für den heutigen Zweitligisten Cibalia sowie Rekordmeister Dinamo Zagreb aufgelaufen war.