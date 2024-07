Vertrag in Aachen aufgelöst: Ametov stürmt wieder für Wuppertal

Beyhan Ametov (25) hat sein Arbeitspapier bei Alemannia Aachen aufgelöst und schließt sich erneut dem Wuppertaler SV an. "Beyhan ist ein sehr guter Spieler, der uns als Team noch besser machen wird. Er kennt die Liga und den WSV gut und hat in der 3. Liga wichtige Erfahrungen gesammelt. Er ist das fehlende Puzzlestück, nach dem wir gesucht haben", erklärt Sportdirektor Gaetano Manno. Der Angreifer kam in der Kaiserstadt in der vergangenen Saison nicht wie gehofft zum Zug, absolvierte lediglich sechs Regionalliga-Partien.