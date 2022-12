Vertrag für einen 15-Jährigen - die Wolfsburger Nachwuchsoffensive

Der VfL Wolfsburg will in Zukunft verstärkt auf den eigenen Nachwuchs setzen. Aktuell sind die Niedersachsen eifrig dabei, diverse Talente bei den Profis vorspielen zu lassen.

Dass der VfL Wolfsburg Vertragsverlängerungen mit seinen Profispielern verkündet, ist Normalität. Bei Nachwuchsspielern hingegen war es in der vergangenen Woche vielleicht sogar ein Novum. Da präsentierten die Niedersachsen stolz, dass Trevor Benedict sein Arbeitspapier verlängert hat. Die Besonderheit: Benedict ist gerade mal 15 Jahre alt. Der Teenager posierte gemeinsam mit Akademie-Leiter Michael Gentner und Tobias Bauer, dem Koordinator Sport beim VfL, für das entsprechende Foto. Die Info, die der Klub gleich mitsendete: Zahlreiche andere Vereine seien an dem stürmenden U-16-Nationalspieler (vier Einsätze, zwei Tore) interessiert gewesen. Umso stolzer ist Gentner, der Bruder vom Wolfsburger Meisterspieler Christian, verkünden zu können: "Wir freuen uns sehr, dass Trevor, ein Kind der Stadt Wolfsburg, mit uns zusammen den eingeschlagenen Weg weitergeht. Wir wollen ihn dabei begleiten sowie unterstützen, seine und unsere Ziele zusammen umzusetzen."

Das erklärte Wolfsburger Ziel ist es, die Durchlässigkeit nach oben zu den Profis in Zukunft zu verbessern. Nach Maximilian Arnold und Robin Knoche im Jahr 2011 kam da nicht mehr viel. Elvis Rexhbecaj wurde zum Bundesligaspieler, steht nun aber in Augsburg unter Vertrag. Omar Marmoush spielte immerhin in der damaligen Wolfsburger U 23. Aktuell aber tut sich was. Zahlreiche Nachwuchskräfte spielen unter Cheftrainer Niko Kovac vor.

Stürmer Pejcinovic bereits festes Mitglied im Profikader

Der Wunsch ist es, den Profikader weiter zu verkleinern und so Talenten die Perspektive zu geben, in Wolfsburg den Sprung nach ganz oben schaffen zu können. "Wir wollen die Jungs ranführen und machen dies auch nur, wenn wir überzeugt sind, dass sie das Zeug haben, eines Tages bei uns zu spielen", erklärt Sportdirektor und Bald-Geschäftsführer Marcel Schäfer. Im Training werden immer wieder Nachwuchsspieler integriert, bei den Testspielen zuletzt gegen Nordsjaelland (1:1) und Brentford (2:2) kamen einige zum Einsatz. Mit David Odogu ein 16-jähriger Innenverteidiger, mit Manuel Braun (17) ein weiteres Abwehrtalent, zudem Abwehrmann Vin Kastuell (18), Flügelspieler Aurel Wagbe (18) und Mittelfeldspieler Max Herrmann (17). Torwart Juri Kirchmayr trainiert regelmäßig bei den Profis mit.

Das gilt ohnehin für Stürmer Dzenan Pejcinovic (17), der bereits festes Mitglied des Bundesligaaufgebots ist. Lukas Ambros, 18-jähriges Spielmachertalent aus Tschechien, hinterlässt bereits erste nennenswerte Spuren, bereitete gegen Brentford den Führungstreffer durch Luca Waldschmidt mustergültig vor. "Lukas ist schon sehr weit", lobt Schäfer, der die Nominierungen immer auch als Belohnung ansieht. "Wir ziehen diejenigen immer mal wieder hoch, die es sich in ihren Teams verdient haben." Wer sich wirklich durchsetzen wird, ist schwer zu prognostizieren. Klar ist, betont Schäfer: "Geduld und harte Arbeit sind unabdingbar."