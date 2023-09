Vertrag für 16-jährigen Dynamo-Stürmer Bohdanov

Dmytro Bohdanov bleibt Dynamo Dresden erhalten. Der 16-jährige Stürmer überzeugte die Verantwortlichen unter anderem mit einem Doppelpack im Testspiel gegen Bohemians Prag.

Es war ein überzeugendes Debüt, das Dmytro Bohdanov Anfang September für die Profis von Dynamo Dresden absolvierte. Beim Testspiel gegen eine B-Elf des tschechischen Erstligisten Bohemians Prag wurde der erst 16-jährige Stürmer aus der Ukraine in der 58. Minute beim Stand von 4:0 für Stefan Kutschke eingewechselt. Mit zwei Treffern in der 80. und 90. Minute besiegelte der Nachwuchsstürmer den 7:0-Sieg - und überzeugte die Verantwortlichen bei den Sachsen von seinen Fähigkeiten.

Zwei Wochen später hat der Drittligist Bohdanov nun mit einem Vertrag ausgestattet und hofft, ihn "langfristig an den Verein" zu binden, wie man auf der Vereinswebseite schreibt. "Mit Dmytro haben wir ein vielversprechendes Talent in den Reihen unserer Nachwuchsspieler. Durch seine körperliche Präsenz sowie Geschwindigkeit und Technik verfügt er bereits über gute Grundlagen, um von uns in den kommenden Jahren kontinuierlich an die Profimannschaft herangeführt zu werden. Wir freuen uns sehr, den gemeinsamen Weg mit ihm fortsetzen zu können", so Ralf Becker, Sportgeschäftsführer der SGD.

Der 2007 in Kiew geborene Nachwuchsspieler wurde in den dort ansässigen Nachwuchsteams von Dynamo Kiew ausgebildet, flüchtete mit seiner Familie im vergangenen Jahr aufgrund des Krieges in der Ukraine jedoch nach Deutschland, wo er seither bei den Dresdnern in der Jugendabteilung zum Einsatz kommt. An den ersten sechs Spieltagen der U-17-Bundesliga traf der Stürmer viermal und legte drei weitere Treffer auf, dort liegt die B-Jugend der Sachsen mit 16 Punkten auf dem 2. Tabellenplatz - punktgleich mit Spitzenreiter Hertha BSC.