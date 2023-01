Vertrag bis 2031: Chelsea zahlt bis zu 100 Millionen Euro für Mudryk

Der FC Chelsea setzt seine Shopping-Tour fort - und hat dabei nun auch Stadtrivale Arsenal einen sicher geglaubten Spieler vor der Nase weggeschnappt: Mykhaylo Mudryk (22) kommt an die Stamford Bridge.

Die Entscheidung fiel in der Türkei. In Belek, wo Schachtar Donezk derzeit sein Winter-Trainingslager abhält, hatte Chelseas Mitbesitzer Behdad Eghbali am Samstag Schachtar-Präsident Rinat Akhmetov aufgesucht, um den FC Arsenal auszustechen.

Die Mission endete erfolgreich: Wie die Vereine nun bekanntgaben, wechselt Mudryk mit sofortiger Wirkung zu den Blues - obwohl noch am Freitag alles auf einen Wechsel zu den Gunners hingedeutet hatte.

Über Wochen hatte sich der Transfer des Flügelstürmers zum aktuellen Tabellenführer der Premier League angebahnt, sollte schon kurz vor dem Abschluss sein - doch dann setzte Chelsea zur Last-Minute-Grätsche an.

Insgesamt 100 Millionen Euro Gesamtvolumen soll der Deal übereinstimmenden Medienberichten haben - 70 Millionen Euro Sockelablöse, 30 Millionen mögliche Boni. Damit überboten die Blues ihren Stadtrivalen, dessen Offerte "nur" bei 90 bis 95 Millionen Euro gelegen haben soll. Doch damit nicht genug. An der Stamford Bridge hat der Rechtsfuß einen Achteinhalbjahresvertrag unterschrieben - bis 2031.

"Das ist ein großer Klub und für mich ist das ein sehr interessantes Projekt in dieser Phase meiner Karriere", wird der 22-Jährige auf der Chelsea-Homepage zitiert.

Die Aufmerksamkeit der beiden englischen Spitzenklubs hatte Mudryk unter anderem mit einer furiosen Champions-League-Gruppenphase auf sich gezogen. Mit drei Toren und zwei Assists war der pfeilschnelle Ukrainer maßgeblich beteiligt am europäischen Überwintern von Schachtar.

Besonders RB Leipzig bekam das Tempo und die Torgefahr des Offensivmanns zu spüren: Beim 1:4 der Sachsen gegen Donezk sammelte Mudryk drei Scorerpunkte binnen 27 Minuten.

Vor den beeindruckenden Leistungen in der Champions League hatte sich auch Bayer 04 Leverkusen um Mudryk bemüht - und hatte den Spieler bereits von einem Wechsel überzeugt. Dieser scheiterte letztlich an Schachtars Ablöseforderungen. Das englische Angebot überzeugte die Entscheider beim ukrainische Spitzenklub nun aber. Die 100 Millionen sollen genau die Vorstellung erfüllen, die Schachtar in dieser Transferperiode hatte.

Die Blues setzen also ihre winterliche Shopping-Tour fort. Zuletzt hatte Chelsea bereits David Datro Fofana, Benoit Badiashile, Andrey Santos und per Leihe Joao Felix verpflichtet, der sich jetzt wohl in einer Konkurrenzsituation mit Mudryk wiederfinden dürfte.

Treibende Kraft hinter der Mudryk-Verpflichtung soll der zuletzt in die Kritik geratene Chefcoach Graham Potter gewesen sein. Der 47-Jährige und der FC Cheslea wollen mit den Verpflichtungen die sportliche Krise - vier Pflichtspiele ohne Sieg, in der Liga nur Platz 10 - aufhalten.