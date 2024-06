Vertrag bis 2029 für Aleix Garcia: Xabi Alonso kriegt seinen Xhaka-Backup

Nach langen Verhandlungen ist der Transfer endlich perfekt: Bayer 04 verpflichtet Mittelfeldspieler Aleix Garcia vom FC Girona und ist damit auf der Doppelsechs ideal aufgestellt.

Am Mittwoch hatte der kicker davon berichtet, dass sich West Ham United aus dem Poker um Aleix Garcia zurückgezogen hat und damit die Bahn frei sei für Bayer 04, um den spanischen Nationalspieler zu verpflichten. Jetzt ist der Transfer des 26-Jährigen perfekt, der sich bis 30. Juni 2029 an den Doublegewinner bindet.

"Aleix Garcia ist ein Spieler mit ausgezeichneten strategischen Fähigkeiten, er ist extrem passsicher und agiert von der Sechser-Position aus mit großer Übersicht", ordnete Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes den Deal ein, den sich der Werksklub angeblich 18 Millionen Euro kosten lässt. Und damit zwei Millionen Euro weniger, als in der Ausstiegsklausel des bis 2026 datierten Vertrages des Rechtsfußes mit dem spanischen Überraschungsteam festgeschrieben war.

"Aleix besitzt Führungsqualitäten, die für uns in den kommenden Jahren sehr wertvoll sein werden", fügte Rolfes an: "Wir sind froh, dass wir ihn verpflichten konnten, er ist ein wichtiger Faktor bei der Verwirklichung unserer ambitionierten Ziele."

Endlich Entlastung für Xhaka

Mit der ballsicheren und pressingresistenten Passmaschine Aleix Garcia bekommt Leverkusens Trainer Xabi Alonso jetzt den passenden Backup für Mittelfeldspieler Granit Xhaka, der als verlängerter Arm des Basken fungiert. Und damit einen Spielertyp, der es dem 42-Jährigen ermöglicht, auch auf dieser Position adäquat zu rotieren.

Dass ein solcher Verein so viel dafür tut, um mich zu holen, hat mich begeistert. Aleix Garcia

In der Doublesaison hatte Xabi Alonso auf den Strategen Xhaka quasi nie verzichtet. Jetzt ist Bayer mit dem Schweizer Rekordnationalspieler, dem argentinischen Weltmeister Exequiel Palacios, dem deutschen EM-Teilnehmer Robert Andrich und eben Aleix Garcia, der bislang zwei Länderspiele für Spanien bestritt und erst kurz vor der EURO aus dem EM-Aufgebot der Iberer gestrichen wurde, ideal für den Tanz auf drei Hochzeiten besetzt.

"Ich habe Bayer 04 Leverkusen wie vermutlich die Fußballfans in ganz Europa bewundert für die außergewöhnlichen Leistungen in der zurückliegenden Saison", betont der zentrale Mittelfeldspieler: "Dass ein solcher Verein so viel dafür tut, um mich zu holen, hat mich begeistert. Jetzt möchte ich die in mich gesetzten Erwartungen unbedingt erfüllen und meinen Beitrag leisten, damit dieses Team und der Verein weiterhin erfolgreich bleiben."