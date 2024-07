Vertrag bis 2029: Benfica holt Pavlidis

Roger Schmidt bekommt bei Benfica Lissabon einen neuen Stürmer: Evangelos Pavlidis (25), der in der Vorsaison 33 Treffer in 42 Pflichtspielen erzielte, wechselt von AZ Alkmaar in die portugiesische Metropole und unterzeichnet dort einen Fünfjahresvertrag bis 30. Juni 2029. Benfica muss 17 Millionen Euro in die Niederlande überweisen, weitere zwei könnten als Boni hinzukommen.