Vertrag bis 2029: Augsburg holt Kroatiens Nationalkeeper Labrovic

Der FC Augsburg hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste des kroatischen Nationaltorhüters Nediljko Labrovic gesichert. Der 24-Jährige unterzeichnete einen langfristigen Vertrag beim Bundesligisten.

Einen "halben" Sommerneuzugang hatte der FC Augsburg mit dem fest verpflichteten Kristijan Jakic (zuvor von Eintracht Frankfurt ausgeliehen) bereits bestätigt. Am Dienstagabend kam mit Nediljko Labrovic einer dazu, der zuvor noch nicht das FCA-Trikot übergestreift hatte.

Der 1,96 Meter große EM-Fahrer Kroatiens wechselt vom kroatischen Vizemeister HNK Rijeka in die Fuggerstadt und hat einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterschrieben. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

"Mit Nediljko Labrovic engagiert der FCA einen talentierten Torhüter, der körperlich robust ist, über eine gute Dynamik verfügt und trotz jungen Alters bereits eine hohe Spielerfahrung hat", erklärt FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic: "Nedijko hat sich zudem als Führungsspieler und mit konstant guten Leistungen in Rijeka die Nominierung für den kroatischen EM-Kader verdient."

Aktuell bereitet sich Labrovic, der in der vergangenen Saison in 35 Ligaspielen überragende 18-mal zu null spielte, mit der kroatischen Nationalmannschaft auf die Europameisterschaft in Deutschland vor. Für den erfolgreichen Medizincheck und die Vertragsunterschrift ist Labrovic am Dienstag kurzzeitig aus dem EM-Quartier in Neuruppin (Brandenburg) nach Augsburg gereist.

Es war immer ein großes Ziel von mir, in einer der Top-Ligen Europas zu spielen. Nediljko Labrovic

"Ich freue mich sehr, dass der Wechsel zustande kam, weil der FC Augsburg ein ambitionierter und attraktiver Bundesliga-Klub ist", sagt Labrovic in einem ersten Statement: "Es war immer ein großes Ziel von mir, in einer der Top-Ligen Europas zu spielen. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen wurde mir schnell klar, dass ich diese Chance unbedingt in Augsburg wahrnehmen möchte."

Als "perfekt" bezeichnet Labrovic es, dass der Deal noch vor EM-Start über die Bühne ging. "So kann ich mich zunächst auf die Nationalmannschaft und dann voll und ganz auf den FCA konzentrieren." Labrovic kommt als Herausforderer für Stammkeeper Finn Dahmen nach Augsburg.