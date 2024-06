Vertrag bis 2028: VfB verpflichtet Hendriks

Der VfB Stuttgart hat Ramon Hendriks unter Vertrag genommen. Der niederländische Abwehrspieler kommt von Vitesse Arnheim an den Neckar.

Der 22-jährige Hendriks erhält beim VfB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Dies meldeten die Schwaben am Mittwochvormittag. Der Neuzugang ist 1,89 Meter groß und bestritt in der vergangenen Spielzeit 31 Partien für hochverschuldeten Absteiger Arnheim in der niederländischen Eredivisie.

Insgesamt kommt Innenverteidiger Hendriks mit der Erfahrung von 43 Einsätzen im niederländischen Oberhaus (Arnheim, FC Utrecht, Feyenoord Rotterdam) an den Neckar. Bei Feyenoord kam er dabei in der Saison 2021/22 auch dreimal in der Conference League zum Einsatz und erreichte mit dem Klub das Endspiel. Auch einen internationalen Titel hat er bereits geholt: 2018 wurde Hendriks U-17-Europameister.

VfB traut dem Spieler den Sprung in die Bundesliga zu

"Ramon hat in der vergangenen Saison in der niederländischen Eredivisie 31 Begegnungen absolviert und mit den gezeigten Leistungen unser Interesse geweckt", wird VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth zitiert. Der VfB traue Hendriks "den Sprung in die Bundesliga zu, gleichzeitig sehen wir bei ihm weiteres Entwicklungspotenzial."

Für den Spieler ist der Wechsel in die Bundesliga "ein großer Schritt", er sei jedoch "sehr glücklich, hier zu sein. Ich kann es kaum erwarten, die Mannschaft und den Staff kennenzulernen, hier zu trainieren und in diesem großartigen Stadion zu spielen."

Vor Hendriks hatte der VfB mit Stefan Drljaca (Tor, Dynamo Dresden) Julian Chabot (Abwehr, 1. FC Köln), Yannik Keitel (Mittelfeld, SC Freiburg), Fabian Rieder (Mittelfeld, Stade Rennes, Leihe), Nick Woltemade (Sturm, Werder Bremen) und Justin Diehl (Sturm, 1. FC Köln) bereits sechs Spieler verpflichtet.