Vertrag bis 2028: Eisbären binden Urgestein Jonas Müller langfristig

Seit 15 Jahren spielt Jonas Müller schon für die Eisbären Berlin - und ein Ende ist noch nicht in Sicht: Der Hauptstadtklub und der gebürtige Berliner verlängern ihre Zusammenarbeit langfristig.

Wie die Eisbären Berlin am Dienstag mitteilen, verlängert der Rekordmeister den Vertrag mit dem Abwehrspieler Jonas Müller langfristig. Der ursprünglich bis 2024 laufende Vertrag des Abwehrspielers wurde vorzeitig um vier weitere Jahre bis 2028 ausgeweitet.

"Als Berliner gibt es für mich nichts Besseres, als für meinen Heimat- und Jugendklub aufzulaufen" Jonas Müller

Der gebürtige Berliner Müller wechselte 2008 in die Jugendabteilung der Eisbären Berlin und spielte abgesehen von einem kurzen Intermezzo bei den Dresdner Eislöwen in der Saison 2014/15 für keinen anderen Verein. Dementsprechend glücklich zeigt sich der 27-Jährige über die Vertragsverlängerung: "Ich freue mich riesig, weiter für die Eisbären zu spielen. Als Berliner gibt es für mich nichts Besseres, als für meinen Heimat- und Jugendklub aufzulaufen".

Auch Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer freut sich über den Verbleib der Identifikationsfigur: „Jonas ist ein wichtiger Faktor unserer Defensive. Daher sind wir sehr glücklich, mit ihm verlängert zu haben. Jonas gehört zu den besten deutschen Verteidigern. Dies hat er in den vergangenen Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt".

Seit seinem Debüt in der Saison 2013/14 stand Müller in 474 DEL-Partien für die Eisbären auf dem Eis und konnte mit den Berlinern 2021 und 2022 die Meisterschaft feiern. Erfolge, an die er auch zukünftig anknöpfen will: "Ich freue mich auf neue Herausforderungen und hoffe, dass wir als Mannschaft weitere Erfolge feiern werden".

Darüber hinaus gewann der Linksschütze mit der deutschen Nationalmannschaft die Silbermedaille 2018 bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang und bei der diesjährigen Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland.