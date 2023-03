Vertrag bis 2028: Eintracht holt Pacho

Vor rund zwei Monaten waren die ersten Meldungen aufgekommen, nun ist es offiziell: Verteidiger Willian Pacho vom belgischen Erstligisten Royal Antwerp FC wechselt im Sommer zu Eintracht Frankfurt.

Die Eintracht hat am Donnerstag ihren ersten Sommer-Neuzugang präsentiert. Zum 1. Juli 2023 kommt Verteidiger Willian Pacho an den Main, wo der 21 Jahre alte Ecuadorianer einen Vertrag bis 2028 erhält. Neun Millionen Euro lässt sich die SGE den Transfer kosten.

"Für uns ist das ein wichtiger Transfer für die kommende Saison", sagt Sportvorstand Markus Krösche und geht ins Detail: "Willian ist noch jung, bringt aber schon jetzt internationale Erfahrung mit. Vor allem seine Schnelligkeit und Zweikampfstärke zeichnen ihn aus." Der Verein freue sich, dass sich Pacho für die Eintracht entschieden hat: "Wir möchten sein großes Potential weiterentwickeln", so Krösche.

Von Ecuador über Belgien nach Deutschland

Pacho kommt vom belgischen Erstligisten Royal Antwerp FC. Für Eintrachts Europa-League-Gruppengegner der Saison 2021/22 absolvierte der Verteidiger bislang 42 Spiele, die meisten davon über die volle Länge. In Frankfurt dürfte er als Ersatz für Evan Ndicka (23, Vertrag läuft aus) angedacht sein. Der Transfer war schon länger durch, aber bis zum heutigen Donnerstag noch nicht offiziell verkündet.

Begonnen hatte Pacho seine Laufbahn bei Independiente del Valle. Für den ecuadorianischen Erstligaklub absolvierte er in zwei Jahren 40 Pflichtspiele und gewann 2021 mit dem Team den ersten Meistertitel in der Vereinsgeschichte. In der Copa Libertadores, dem wichtigsten südamerikanischen Vereinswettbewerb, war Pacho in elf Partien im Einsatz.

Jüngst feierte Pacho ein gelungenes Debüt in Ecuadors A-Nationalmannschaft. Beim 2:1-Testspielsieg gegen Australien gelang ihm der Siegtreffer.