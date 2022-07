Vertrag bis 2027: Svanberg wird ein Wolfsburger

Der Transfer ist unter Dach und Fach: Mattias Svanberg wechselt vom FC Bologna zum VfL Wolfsburg. Am Freitag absolvierte der Schwede erfolgreich seinen Medizincheck bei den Niedersachsen und reist am Abend zurück nach Italien.

Nein, sagen wolle er noch nichts, erklärte Mattias Svanberg freundlich. Sein Transfer vom FC Bologna zum VfL Wolfsburg sei schließlich noch nicht offiziell. Aber: Die letzte Hürde ist nun auch genommen, am Freitag bestand der 23-Jährige, der mit seiner Freundin Alice und Berater Martin Dahlin (früher Borussia Mönchengladbach und Hamburger SV) angereist war, in Wolfsburg den Medizincheck. Für rund neun Millionen Euro verpflichtet der VfL den gesuchten Nachfolger von Xaver Schlager, den es zu RB Leipzig gezogen hat. Svanberg erhält einen Vertrag bis 2027.

Kovac: "Er ist körperlich robust und hat bewiesen, dass er Tore schießen und auflegen kann"

Am Abend fliegt der VfL-Neuzugang zunächst zurück nach Bologna, am Dienstag soll er dann erstmals in Wolfsburg auf dem Trainingsplatz stehen. "Wir haben mit Xaver Schlager einen Spieler verloren, der die Fähigkeit hat, 'Box-to-Box' zu spielen", hatte Trainer Niko Kovac am Donnerstag gesagt und war optimistisch, mit dem Schweden das passende Puzzleteil für sein Mittelfendzentrum gefunden zu haben. "Er ist körperlich robust und hat bewiesen, dass er Tore schießen und auflegen kann."

In 177 Spielen für Bologna in der Serie A kommt der 1,85 Meter lange Svanberg auf neun Treffer und acht Assists, in der schwedischen Nationalmannschaft erzielte er ein Tor in 21 Partien. Ab sofort trägt er das Trikot des VfL Wolfsburg.