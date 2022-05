Vertrag bis 2027: Schick verlängert überraschend in Leverkusen

Damit hatte niemand gerechnet: Bayer 04 Leverkusen hat den Vertrag mit Torjäger Patrik Schick (26) um weitere zwei Jahre verlängert. Damit setzen der Klub und der Spieler, der Teil vieler Wechselspekulationen war, ein starkes Zeichen.

Sein Name wurde mit diversen Topklubs in Verbindung gebracht. Doch jetzt hat Bayer 04 ein unmissverständliches Signal nach außen gesetzt: Patrik Schick bleibt zumindest für die kommende Spielzeit beim Campions-League-Teilnehmer.

Am Donnerstag gab der Klub die Verlängerung des ursprünglich bis 2025 laufenden Vertrages um zwei weitere Jahre bis zum Sommer 2027 bekannt. Ein Coup, der die Ankündigungen von Geschäftsführer Fernando Carro und Sportdirektor Simon Rolfes, Schick werde den Verein in diesem Sommer nicht verlassen und etwaige Interessenten könnten sich Anrufe sparen, ohne jeden Interpretationsspielraum unterstreicht.

"Patrik Schick hat eine fantastische Saison gespielt und dabei absolute Weltklasse auf seiner Position nachgewiesen. Es gibt international nur wenige Mittelstürmer seines Formates", wird Sportdirektor Simon Rolfes zitiert. "Zu Patriks außergewöhnlichen sportlichen Qualitäten als kompletter Stürmer kommen die Fähigkeiten eines Führungsspielers, der einer Mannschaft auf dem Platz Orientierung und Halt gibt. Die Vertragsverlängerung mit einem Profi seiner Kategorie unterstreicht den Ehrgeiz, den wir alle unterm Bayer-Kreuz haben."

Schicks Bekenntnis zu Bayer, das sicher mit einer saftigen Gehaltserhöhung und womöglich mit einer frühestens ab 2025 greifenden Ausstiegsklausel verbunden sein dürfte, ist für den Werksklub bedeutend, der den jungen und hoch talentierten Kader nicht nur zusammenhalten, sondern auch noch weiter verstärken möchte.

"Mit einem solchen Spieler zu verlängern ist Ausdruck unserer Ambitionen und ein klares Zeichen, dass es bei Bayer 04 Leverkusen auch nach meinem Abschied auf Top-Niveau weitergehen wird. Genau so habe ich es am letzten Bundesliga-Spieltag im Stadion versprochen", wird der der scheidende Sport-Geschäftsführer Rudi Völler, der zum 1. Juli sein Amt an Rolfes übergibt, zitiert. "Für mich gehört Patrik Schick aktuell zu den besten Mittelstürmern der Welt."

Ein deutliches Signal von Bayer

Dass Schick, der in der abgelaufenen Saison in 27 Ligaspielen 24 Treffer erzielte, bleibt und vor allem dies so dokumentiert, ist nach innen und außen ein starkes Signal. Schließlich hatte sich der tschechische Nationalspieler, der 2020 für 27,5 Millionen Euro Ablöse von AS Rom nach Leverkusen kam, mit seiner außerordentlichen Quote in der Bundesliga sowie seinen fünf Treffern bei der EM im Sommer 2021, als er gemeinsam mit dem Portugiesen Cristian Ronaldo die meisten Tore erzielte, absolut in den Fokus gespielt.

Es macht wahnsinnig viel Spaß mit diesen Jungs und wir haben große Lust darauf, richtig was zu reißen. Patrik Schick

"Ich fühle mich hier einfach wohl", sagt Schick, "vor allem aber ist unsere Mannschaft ein Versprechen für die Zukunft. Es macht wahnsinnig viel Spaß mit diesen Jungs und wir haben große Lust darauf, richtig was zu reißen. Die Qualifikation für die Champions League ist ein guter nächster Schritt. Hier ist viel möglich, genau deshalb habe ich bei Bayer 04 verlängert."

Somit hat Bayer einen Spieler, der in Leverkusen in der vergangenen Spielzeit den Sprung nahe an die Weltklasse geschafft hat und seitdem mit dem Gewinner des Goldenen Schuhs Robert Lewandowski und Erling Haaland in einem Atemzug genannt wird, gehalten und nicht wie so oft in der Vergangenheit abgeben bzw. abgeben müssen. Ein eindeutiges Signal, dass Bayer auch in Zukunft weiter angreifen möchte.