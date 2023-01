Vertrag bis 2027: Mittelstädt entscheidet sich für einen Hertha-Verbleib

Hertha-Eigengewächs Maximilian Mittelstädt bleibt dem Klub treu. Der in Berlin geborene, beim Hauptstadtklub ab 2012 ausgebildete und seit 2016 als Bundesliga-Profi im Dress der Alten Dame auflaufende 25-Jährige hat seinen auslaufenden Vertrag bis 2027 verlängert.

Wenige Tage vor dem Bundesliga-Auftakt im neuen Jahr 2023 mit dem Gastspiel beim ebenfalls abstiegsbedrohten VfL Bochum hat Hertha BSC Nägel mit Köpfen gemacht und Eigengewächs Maximilian Mittelstädt bis zum 30. Juni 2027 an den Verein gebunden.

Dass es zu diesem Schritt kommt und auch Mittelstädt seine Unterschrift setzen würde, war lange nicht klar gewesen. Nach kicker-Informationen waren Vertragsgespräche lange nicht aufgenommen worden, ehe etwa Werder Bremen als einer der Kandidaten auf eine Verpflichtung des linken Außenbahnspielers gegolten hatte.

Bobic lobt Mittelstädt

An diesem frühen Mittwochabend aber verkündeten die Berliner den Verbleib von Mittelstädt, der im August 2015 seinen ersten Profivertrag erhalten und am 2. März 2016 beim 2:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt (Einwechslung in der 90. Minute) debütierte.

Die Begründung dafür? "Wir alle wissen, was wir an Maxi haben. Auf dem Platz ist er ein zuverlässiger Linksverteidiger, der mit seinem Zug nach vorne auch in der Offensive für gefährliche Momente sorgen kann", wurde Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic in der offiziellen Vollzugsmeldung zitiert - ergänzend mit folgendem Lob: "Maxi ist eine absolute Identifikationsfigur unseres Vereins und ein Vorbild für unsere Nachwuchsspieler, die bestrebt sind, denselben Weg einzuschlagen. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir gemeinsam in die Zukunft gehen."

Ich muss nicht betonen, welchen Stellenwert Hertha BSC in meinem Leben besitzt. Maximilian Mittelstädt

Mittelstädt selbst, drittdienstältester Spieler des aktuellen Kaders von Trainer Sandro Schwarz, zeigte sich ebenfalls erfreut über den neuen Vertrag: "Ich muss nicht betonen, welchen Stellenwert Hertha BSC in meinem Leben besitzt. Ich bin als kleiner, unerfahrener Junge in den Olympiapark gekommen und fahre mittlerweile als gestandener Bundesliga-Spieler jeden Tag voller Motivation aufs Gelände."

"Jeden Tag Vollgas"

Dass es in all den Jahren auch "mal schwierigere Phasen gab", wie die womöglich nur sieben Einsätze in dieser Saison (darunter fünf Einwechslungen), gab der Profi dabei offen zu. Allerdings: "Ich habe zu jederzeit das Vertrauen der Verantwortlichen und den Rückhalt der Fans gespürt. Das treibt mich zusätzlich an, jeden Tag Vollgas für unsere Farben zu geben!"

Insgesamt kommt Mittelstädt in seiner (Hertha-)Karriere bislang auf 135 Bundesliga-Partien, in denen er zwei Tore und 15 Vorlagen erreicht hat. Acht Einsätze im DFB-Pokal (zwei Treffer, ein Assist) sowie drei Spiele in der Europa League runden den bisherigen Leistungsnachweis des Fritz-Walter-Medaillengewinners von 2016 ab.