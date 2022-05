Vertrag bis 2026: Stark wechselt ablösefrei nach Bremen

Werder Bremen verstärkt sich in der Abwehrzentrale: Niklas Stark wechselt ablösefrei von Hertha BSC an die Weser. Dies teilte der Bundesliga-Rückkehrer am Samstag auf seiner Website mit.

Verabschiedete sich nach dem erfolgreichen Relegations-Rückspiel von den Hertha-Fans: Niklas Stark. IMAGO/Ulrich Hufnagel