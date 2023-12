Vertrag bis 2026: Neapel verlängert mit Top-Stürmer Osimhen

Im Sommer heiß begehrt, blieb Victor Osimhen der SSC Neapel treu. Trotz sportlichem Absturz und atmosphärischen Problemen im Verein hat Afrikas Fußballer des Jahres kurz vor Weihnachten nun seinen Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert.

Die SSC Neapel macht ihren Fans ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk und hat am Samstag den Vertrag mit Top-Stürmer Victor Osimhen vorzeitig um ein Jahr verlängert. Wie erst der schillernde Napoli-Präsident Aurelio De Laurentiis und später auch der Klub via "X" verkündeten, gilt das neue Arbeitspapier des 24-Jährigen bis 2026.

Medienberichten zufolge soll es aber eine Ausstiegsklausel in geschätzter Höhe von 120 bis 130 Millionen Euro beinhalten, durch die der Nigerianer vorzeitig den Verein verlassen könnte.

Osimhen, der seine erste Profierfahrung in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg zwischen Januar 2017 und Sommer 2018 sammelte, wechselte 2020 für die stolze Summe von 75 Millionen Euro vom OSC Lille zu Napoli. In den bisherigen drei Spielzeiten traf er seitdem immer zweistellig im Trikot der Gli Azzurri und kommt in insgesamt 118 Einsätzen auf 67 Tore und 17 Assits.

Leistungen weckten Interesse bei Europas Top-Klubs

In der vergangenen Saison hatte der Stürmer - zusammen mit seinem kongenialen Partner und Assistgeber Khvicha Kvaratskhelia - große Anteile daran, dass Napoli sich zum ersten Mal seit 33 Jahren wieder zum Meister krönte. Osimhen trug 26 Tore zum Scudetto bei und wurde so zum Torschützenkönig der Serie A. Er ist damit der erste afrikanische Spieler, der den Cannoniere gewann. Für seine Leistungen wurde der Nigerianer zudem kürzlich zu Afrikas Fußballer des Jahres gekürt.

Seine Leistungen in der Vorsaison weckten im Sommer Begehrlichkeiten bei Europas Top-Klubs. So waren zwischenzeitlich unter anderem der FC Bayern München, Paris St. Germain, Manchester United sowie der FC Liverpool am Stürmer interessiert. Auch aus Saudi-Arabien soll es Angebote gegeben haben. Doch Klub-Boss De Laurentiis schob allen Gerüchten einen Riegel vor und verzichtete so auf hohe Transfereinnahmen.

In der laufenden Saison knirscht es zwischen Spieler und Verein

In der aktuellen Saison läuft es für Napoli und Osimhen allerdings noch nicht rund. Die Gli Azzurri liegen nach 16 Spieltagen nur auf dem fünften Platz und haben bereits 14 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Inter Mailand. Deshalb musste im November Rudi Garcia, Nachfolger von Meistercoach Luciano Spalletti, bereits seinen Hut nehmen.

Osimhen plagten derweilen immer wieder kleinere Verletzungen, weshalb er in der Liga erst auf sieben Treffer kommt. Zudem gab es Aufregungen über ein auf dem offiziellen Tik-Tok-Kanal der SSC Neapel veröffentlichtes Video, in dem sich der Verein über seinen Star nach einem verschossenen Elfmeter lustig gemacht hatte.

Der Berater des Nigerianers drohte zunächst mit rechtlichen Schritten, die Zeichen standen kurzzeitig auf Eskalation. Doch die Wogen glätteten sich schnell wieder: Osimhen veröffentlichte ein an die Napoli-Fans adressiertes emotionales Bekenntnis zum Verein und verlängerte nun seinen Vertrag.