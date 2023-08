Vertrag bis 2026: Lichtlein soll das Aushängeschild der Füchse werden

Die Füchse Berlin haben Nils Lichtlein mit einem neuen, langfristigen Vertrag ausgestattet. Der U-21-Weltmeister soll sich zum Gesicht des Hauptstadtklubs entwickeln.

Mit 14 Jahren war Nils Lichtlein in die Nachwuchsabteilung der Füchse gewechselt, 2021 erhielt er seinen ersten Profivertrag in Berlin - jetzt die Verlängerung bis 2026. Der Hauptstadtklub hat noch viel vor mit dem gerade 21 Jahre alt gewordenen Rückraumspieler.

"Nils Lichtlein spielt in unserer Planung eine wesentliche Rolle und steht gerade am Anfang seiner Karriere. Mein Wunsch ist es, dass er sich für viele Jahre zum Gesicht der Füchse Berlin entwickelt", sagte Geschäftsführer Bob Hanning, der die Nachricht der Vertragsverlängerung am Donnerstagabend am Badeschiff der Arena Berlin im Rahmen der Teampräsentation mit Partnern und Sponsoren überbrachte.

Lichtlein zum Turnier-MVP gewählt

Bei der U-21-Weltmeisterschaft in diesem Sommer führte der Linkshänder im Rückraum des DHB-Teams Regie und belohnte sich und seine Mannschaft am Ende mit dem Weltmeistertitel. Die Auszeichnung für den besten Spieler des Turniers ging ebenfalls an den Mittelmann.

Nun soll er auch bei den Füchsen mehr Verantwortung übernehmen, zumal Jacob Holm im Sommer den Verein verließ. "Er hat eine überragende U-21-WM gespielt und wird in dieser Saison eine entscheidende Rolle für unseren Erfolg spielen", sagt Trainer Jaron Siewert über seinen Schützling.

"Ich habe mit den Füchsen noch viel vor"

Nils Lichtlein, Neffe von Carsten Lichtlein, erklärt: "Ich durfte meine ersten Schritte als Profi hier bei den Füchsen Berlin gehen und freue mich umso mehr, auch in den kommenden Jahren hier zu spielen. Danke an den Verein und die Verantwortlichen für das Vertrauen, das ich bestmöglich zurückzahlen möchte. Ich fühle mich im Team und in der Stadt sehr wohl und habe mit den Füchsen noch viel vor."