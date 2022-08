Vertrag bis 2026: Hertha verpflichtet Rogel

Mit Agustin Rogel hat sich die Alte Dame kurz vor Ende der Transferperiode in der Innenverteidigung verstärkt. Der 24-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2026.

"Agustin hat mit seinen 1,91 Metern und seinem Spielstil auf dem Feld viel Präsenz, überzeugt mit Zweikampfstärke, Einsatzfreude und einer tollen Mentalität, die Mitspieler mitreißen kann", wird Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic auf der Vereinswebsite zitiert. "Wir sind deshalb sehr froh, dass er sich dafür entschieden hat, seinen nächsten Karriereschritt bei Hertha BSC zu machen."

Erfahrung in Frankreichs Oberhaus

Der 24-jährige Abwehrmann erhält bei den Berlinern die Rückennummer 3. Zuletzt war der Uruguayer für den argentinischen Erstligisten Estudiantes de la Plata aufgelaufen. Dort erzielte er in der laufenden Saison in zwölf Einsätzen in der Liga Profesional einen Treffer. In der Copa Libertadores, wo Estudiantes vor knapp drei Wochen im Viertelfinale an Athletico Paranaense (Brasilien) gescheitert war, machte der kopfballstarke Rogel mit vier Toren in 13 Einsätzen auf sich aufmerksam. Auch europäische Erfahrung kann der 1,91 Meter große Abwehrspieler - 2017 mit Uruguays U20 WM-Vierter in Südkorea - bereits vorweisen: In der Saison 2018/19 war er für den russischen Erstligisten Krylja Sowetow Samara aktiv (14 Einsätze in der Premier Liga), danach von Sommer 2019 bis Februar 2021 in Frankreich für den FC Toulouse (zehn Ligue-1-Einsätze). Von Toulouse ging es für ihn zunächst auf Leihbasis nach Argentinien, im Januar 2022 verpflichteten Estudiantes ihn fest. Weil sein Vertrag dort Ende Dezember ausgelaufen wäre, bekam ihn Hertha jetzt nach kicker-Informationen für weniger als 400 000 Euro Ablöse. Am Donnerstag soll er erstmals mit der Mannschaft trainieren, am Sonntag gastiert der Bundesliga-Siebzehnte beim FC Augsburg. Gegen Dortmund (0:1) hatten am vergangenen Wochenende Marc Oliver Kempf und Marton Dardai die Innenverteidigung gebildet, eine Alternative saß nicht auf der Bank. Jetzt entspannt sich die Lage: Rogel ist neu an Bord - und Filip Uremovic, der gegen Dortmund wegen Gelb-Rot-Sperre und einem Bluterguss im Knie fehlte, kehrte am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurück.