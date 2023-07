Vertrag bis 2025: Sengfelder hat in Bonn "das Besondere erkannt"

Die Telekom Baskets Bonn haben Christian Sengfelder unter Vertrag. Der Nationalspieler spielte zuletzt in Bamberg.

Christian Sengfelder spielt in der kommenden Saison für die Telekom Baskets Bonn. IMAGO/HMB-Media

Auf dem Bonner Hardtberg erhält Sengfelder einen Zweijahresvertrag und verstärkt die deutsche Rotation, die nach den Abgängen von Leon Kratzer, Sebastian Herrera, Michael Kessens, Zach Ensminger und Karsten Tadda arg dezimiert war. Der gebürtige Leverkusener bringt nicht nur Qualität, sondern auch viel Erfahrung mit. Insgesamt bestritt der 2,03 Meter große Forward 171 Bundesliga-Spiele und 30 Länderspiele im Trikot der deutschen Nationalmannschaft, für die er auch bei der Heim-EM 2022 auf dem Parkett stand.

In Bamberg war Sengfelder Kapitän und wichtige Säule im Team, hatte seinen Abschied aber schon vor Tagen angekündigt, nachdem sich der Klub mit ihm auf eine Auflösung des bis 2025 laufenden Vertrags geeinigt hatte. "Chris ist ein weiterer Spieler, der das Besondere in unserem Verein und dem Trainerstab erkannt und sich trotz vieler nationaler und besonders internationaler Angebote für uns entschieden hat", wird Bonns Sportdirektor Savo Milovic in einer Mitteilung zitiert. "Wir sind extrem froh, dass wir so einen erfahrenen Spieler auf einer deutschen Position für zwei Jahre für uns gewinnen konnten."

Wiedersehen mit Ex-Coach Moors

In Bonn trifft Sengfelder auf seinen ehemaligen Bamberger Coach Roel Moors. "Chris war damals der erste Spieler, den ich in Bamberg verpflichtet habe und ich bin froh, ihn in Bonn wieder coachen zu können", sagt der Belgier, der den Neuzugang auf dem Flügel aber auch als Center sieht.

Sengfelder, dessen 11,5 Punkte und 5,0 Rebounds pro Spiel im Schnitt in der vergangenen Saison gute Argumente für den Wechsel zu einem Topklub waren, betont: "Bonn ist eine super Stadt und die Baskets sind eine super Organisation mit tollen Fans, die richtig Stimmung machen. Ich werde alles geben, damit wir möglichst viele Spiele in der BBL und in der Champions League gewinnen."

Bevor er in Bonn loslegen kann, hat Sengfelder noch die Chance, in den WM-Kader für das Turnier im August zu springen. Von DBB-Bundestrainer Gordon Herbert wurde er in das vorläufige Aufgebot berufen.