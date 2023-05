Vertrag bis 2025: Schwartz bleibt Hansa-Coach

Der FC Hansa Rostock hat die auslaufenden Verträge von Trainer Alois Schwartz und Co-Trainer Dimitrios Moutas verlängert. Schwartz ist seit März diesen Jahres Cheftrainer der Ostseestädter und führte sie zum Klassenerhalt.

Alois Schwartz übernahm die Kogge auf Platz 17 und konnte die Situation erst einmal nicht verbessern. Nach drei Niederlagen aus drei Spielen unter dem neuen Cheftrainer wurden die Rostocker von vielen schon als Absteiger abgeschrieben, doch Schwartz und seinem Trainerteam gelang es nach anfänglichen Schwierigkeiten, die verunsicherte Mannschaft zu stabilisieren und schließlich vier Partien am Stück zu gewinnen.

Durch das 0:0 gegen den 1. FC Nürnberg am vergangenen Sonntag war der Klassenerhalt einen Spieltag vor Ende der Saison schon beschlossene Sache. Nicht überraschend, dass der Ostsee-Klub nun die Verträge mit Schwartz und seinem Co-Trainer Moutas verlängert hat - bis in den Sommer 2025.

"Ich freue mich sehr, dass wir den Weg gemeinsam weitergehen. Ich bin zwar erst seit neun Wochen hier - aber ich glaube, man merkt, wie sehr mir der Klub, die Region und die Fans in dieser Zeit schon ans Herz gewachsen sind", wird der 56-jährige Übungsleiter auf der Vereins-Website zitiert. Die Unterstützung im Abstiegskampf sei "Wahnsinn" gewesen und "ein Grund, warum wir den Klassenerhalt geschafft haben".

Schwartz blickt schon auf die neue Saison

Zwar steht am Sonntagnachmittag ab 15.30 Uhr (LIVE! bei kicker) noch das letzte Saisonspiel gegen Eintracht Braunschweig an, doch Schwartz blickt schon einmal in die Zukunft: "Jetzt wollen wir uns stabilisieren und hoffentlich eine möglichst sorgenfreie Saison spielen."

Die naheliegenden Gründe für die Vertragsverlängerung erläuterte der Vorstandsvorsitzende der Rostocker, Robert Marien: "Aufgrund der vertrauensvollen Zusammenarbeit und seiner überzeugenden Arbeit in den vergangenen Wochen sowie unserer zukünftigen sportlichen Ausrichtung haben wir uns dazu entschieden, mit Alois Schwartz in die neue Saison zu gehen."