Vertrag bis 2025: Miami macht Messi-Wechsel offiziell

Weder die Rückkehr zum FC Barcelona noch der Wechsel nach Saudi-Arabien: Dass Lionel Messi künftig für Inter Miami aufläuft, ist nun offiziell.

Bisher hatte es "nur" die Abgangsankündigung von Paris St. Germain, die Bestätigung von Lionel Messi selbst und ein Ankündigungsvideo seines neuen Arbeitgebers gegeben. Seit Samstag ist es nun auch ganz offiziell: Messi wechselt im Alter von knapp 36 Jahren zu Inter Miami in die Major League Soccer. Messi hat für zwei Jahre bis 2025 unterschrieben und soll laut der Nachrichtenagentur AP zwischen 50 und 60 Millionen US-Dollar pro Jahr verdienen.

"Ich freue mich sehr, den nächsten Schritt in meiner Karriere mit Inter Miami und in den Vereinigten Staaten zu beginnen", sagte Messi in einer Klubmitteilung und versprach den Fans von Inter Miami: "Dies ist eine fantastische Gelegenheit, und gemeinsam werden wir dieses wunderbare Projekt weiter ausbauen."

Ich könnte nicht stolzer sein. David Beckham

Glücklich zeigte sich auch David Beckham, Miteigentürmer des MLS-Klubs. "Ich könnte nicht stolzer sein, dass ein Spieler vom Kaliber Leos zu unserem Verein stößt", so der ehemalige englische Nationalspieler.

In einem von Klubseite veröffentlichen Video zeigte sich Messi im pinkfarbenen Trikot der Floridianer. Auf dem Platz wird der siebenmalige Weltfußballer das Jersey frühestens erstmals am 21. Juli überstreifen, wenn Miami den Leagues Cup gegen den mexikanischen Club Cruz Azul eröffnet.

Messi kündigte Wechsel Anfang Juni an

Messi-Manie in Miami: Die Fans freuen sich riesig auf ihren neuen Superstar. AFP via Getty Images

Der Argentinier, dessen Vertrag bei Paris St. Germain im Sommer ausgelaufen war, hatte sich bereits Anfang Juni im Gespräch mit den Barça-nahen Sport-Tageszeitungen "El Mundo Deportivo" und "Sport" zum Wechsel bekannt. Der Transfer war durchaus überraschend, hatten doch zuvor ein Engagement bei Al-Hilal in Saudi-Arabien oder sogar eine Rückkehr zum FC Barcelona im Raum gestanden.

Warum es zu Letzterem nicht kam? "Ich wollte nicht abwarten und meine Zukunft sozusagen jemand anderem überlassen", kommentierte Messi die langwierigen Verhandlungen. "Ich habe gehört, dass sie Spieler verkaufen oder Spielergehälter hätten senken müssen", so Messi weiter: "Die Wahrheit ist, dass ich das nicht durchmachen wollte."

Inter Miami wird nun also das nächste Abenteuer in Messis durch den Weltmeistertitel gekrönten Ausnahmekarriere. In zwei Jahren in Paris hatte der Linksfuß die Erwartungen - vor allem den Gewinn der Champions League - zuletzt allerdings nur noch bedingt erfüllen können.